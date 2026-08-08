Sa Berenada mezcla tradición ibicenca y ambiente turístico en es Puig des Molins

Si hay algo que define a los pueblos es la tradición: reunirse el día del patrón de la ciudad de Vila, Sant Ciríac, y compartir una merienda entre la gente del pueblo es signo de una sociedad que se vuelca con su comunidad a través de la gastronomía. Un año más, este 8 de agosto, cientos de personas peregrinaron por el Camí de sa Berenada acompañados por la Cofradía de la Agonía a ritmo de tambor para divisar la orilla rocosa de la playa, donde una paella para 800 comensales y 500 kilos de sandía esperaban bajo el sol abrasador.

Cientos de personas se sumaron, un año más, a la tradicional 'berenada' / Jerónimo Marín Palacios

Una tradición que vuelve a estar en auge

"Todavía es temprano, ahora es cuando se reparte, cuando empieza a venir la gente y cuando baja el calor. Como estamos hasta las 21, todavía hay tiempo de disfrutarlo", expresó el conseller de Fiestas del Ayuntamiento de Ibiza, Francisco José Torres. "Se reparte toda la paella, las 800 raciones. A veces salen más". Esta tradición, de más de medio siglo, tiene un origen popular, en el que miles de personas abarrotaban la pequeña cala y compartían la comida que traían de sus casas. A día de hoy, es el Ayuntamiento quien se encarga de la logística. "Se remonta muy atrás. Lo que hacemos es seguir con la historia. Cada año viene más gente", advierte el concejal, mientras reparte utensilios a los asistentes para degustar la paella.

Familiares y amigos disfrutan de la comida y el baño durante las últimas horas de la tarde / Jerónimo Marín Palacios

La consellera de Infancia, Igualdad y Mayores del Ayuntamiento de Ibiza, Sara Barbado, coincide con el aumento de participación: "Era una tradición que se había perdido con el tiempo, y se ha recuperado". Mientras habla, una decena de personas disfrutan de un baño en las aguas cálidas de la cala que hay tras el Soto.

Paella para 800 personas

En un montículo de la playa, decenas de personas hacen cola pacientemente bajo los últimos rayos de sol para degustar un plato de paella. "Estamos preparando comida para entre 750 y 800 comensales. Lleva 75 kilos de arroz. La paella es mixta, de pollo magro, costilla y verduras, y lleva marisco y mejillones", detalló Fernando Vivancos, de la empresa murciana El Tirol, especializada en paellas multitudinarias.

Se repartieron hasta 800 raciones de paella entre los asistentes / Jerónimo Marín Palacios

"Hace unos cuantos años que hacemos una quedada todos los socios, y este año hemos decidido hacerla aquí", expresó Marià Mayans, presidente del Institut d'Estudis Eivissencs. En la playa, dos decenas de personas portan camisetas amarillas como él, signo de que pertenecen al Institut. "Nos hemos quedado cortos, porque ha faltado gente. La berenada es la excusa para vernos con los socios, los amigos y gente que hace tiempo que no vemos", expresa mientras uno de los socios pasa entre la multitud un porrón de vi dolç.

Actividades para los niños

En un rincón, los más pequeños se afanan en preparar fanalets de Sant Ciríac con cáscara de melón, otra pieza clave de esta fecha tradicional, bajo la supervisión de la empresa Kairos Ibiza, encargada de organizar el taller. Enfrente, la fundación diocesana s'Espurna se encarga de organizar la piñata: en el centro de un cuadrilátero, una pequeña olla de barro colgada de un hilo de esparto guarda caramelos para los niños que, con los ojos vendados, sean capaces de atinarle con un palo de madera.

Los 'fanallets' de Sant Ciríac, imprescindibles entre los más pequeños / Jerónimo Marín Palacios

Así, Ibiza celebra una nueva edición de su popular berenada, una tradición que se ha recuperado y que actualmente cuenta con el apoyo de las instituciones para unir a los ciudadanos de Vila, un año más, en una gran comida frente al mar el día de Sant Ciríac.