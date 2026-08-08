El PSOE reprocha a Marí ocho años de "relatar los problemas" de Ibiza sin poner soluciones sobre la mesa

El secretario general de la Federación Socialista de Ibiza (FSE-PSOE), Vicent Roselló, ha criticado que, después de ocho años de gobiernos del Partido Popular en el Consell Insular de Ibiza, los principales problemas de la isla continúen sin respuestas efectivas por parte de la institución.

Tras el discurso institucional del Vuit d'Agost pronunciado por Vicent Marí, Roselló ha lamentado que el presidente del Consell vuelva a exponer las dificultades que atraviesa Ibiza sin acompañar ese diagnóstico de medidas concretas. «No se trata de relatar los problemas, se trata de tomar medidas», ha insistido.

Para el dirigente socialista, el discurso de Marí ha sido «muy decepcionante» porque reproduce una dinámica que, según ha señalado, se mantiene desde hace ocho años. «Vicent Marí se ha convertido en un excelente relator de aquello que pasa, pero en un pésimo gestor de los problemas que asolan la isla de Ibiza y la gente que vive en ella», ha afirmado.

La vivienda, ejemplo de la falta de actuación

Roselló ha situado la vivienda como uno de los principales ejemplos de esta falta de respuesta. El secretario general de la FSE-PSOE ha señalado que el problema se menciona año tras año sin que se adopten soluciones que permitan facilitar el acceso a una vivienda digna.

En este sentido, ha recordado que las administraciones gobernadas por el Partido Popular disponen de medidas que podrían aplicar, entre ellas la declaración de zonas de mercado residencial tensionado para limitar los precios del alquiler.

«Es una medida que tanto los ayuntamientos como el Consell Insular de Ibiza y el Govern de les Illes Balears podían tomar hoy, no mañana, y no lo hacen», ha denunciado.

Roselló considera que detrás de esta falta de actuación se encuentra una concepción de la vivienda como «un negocio» por parte del Partido Popular y ha defendido la necesidad de desarrollar políticas que garanticen el acceso a una vivienda digna.

El dirigente socialista ha incidido, además, en que las consecuencias de esta situación van más allá de la población residente. La dificultad para encontrar vivienda afecta también a profesionales que se desplazan a Ibiza para garantizar servicios esenciales, entre ellos maestros, policías, médicos y personal de la judicatura.

Críticas a la situación del transporte público

La gestión del transporte público ha sido otro de los ámbitos cuestionados por Roselló. El secretario general de la FSE-PSOE ha asegurado que el servicio continúa siendo uno de los peores del Estado y de las Illes Balears, y ha reprochado al gobierno insular la ausencia de medidas para revertir esta situación.

También ha criticado la presencia de publicidad de discotecas en los autobuses del transporte público insular, al considerar que contradice las declaraciones realizadas en numerosas ocasiones por Vicent Marí reclamando la retirada de este tipo de publicidad del aeropuerto.

A juicio de Roselló, este hecho refleja «la falta de congruencia» y «la falta de sentido común» de la actuación del actual presidente del Consell.

Vivienda, transporte y protección del territorio, prioridades para el próximo mandato

Roselló ha señalado que los retos que deberá afrontar Ibiza durante los próximos años no se limitan a la vivienda y al transporte. También ha situado entre las prioridades la protección del medio ambiente y del territorio de la isla, ante la decisión de permitir construir en zonas de transición y rústicas.

El secretario general de la FSE-PSOE ha defendido que será necesario «poner sentido común» y, sobre todo, «poner soluciones» ante todos estos problemas.

En este contexto, Roselló se ha mostrado convencido de que el actual ciclo político del Partido Popular en el Consell terminará con las próximas elecciones insulares. «Estoy convencido de que este es el último año de presidencia del Consell Insular con el Partido Popular y con el presidente Marí», ha afirmado.

El secretario general socialista ha asegurado que el próximo año Ibiza tendrá un presidente o una presidenta progresista que impulsará medidas para hacer frente a los problemas que afectan a la isla.

Para Roselló, el discurso de este Vuit d’Agost ha sido, por tanto, el último de Vicent Marí como presidente del Consell Insular de Ibiza, después de ocho años de gestión del Partido Popular.