Rescatan a una senderista tras sufrir un golpe de calor en una de las zonas más peligrosas de Ibiza

Los Bomberos de Ibiza han intervenido este viernes por la noche para rescatar a una mujer que se encontraba desorientada y deshidratada mientras recorría el sendero que conduce hasta s’Ullal de na Coloms, conocida en redes sociales como la Cueva de la Luz, en el municipio de Sant Antoni.

El aviso se produjo alrededor de las 21 horas, después de que la senderista, de entre 30 y 35 años, sufriera al parecer un golpe de calor mientras caminaba sola por esta zona cercana a la localidad de Sant Mateu.

Los efectivos del Parque Insular se desplazaron hasta el lugar para localizarla y prestarle asistencia. Según la información facilitada por los bomberos, el estado de la mujer no era bueno, por lo que fue atendida en el propio sendero antes de iniciar el camino de regreso.

Imagen aérea de s'Ulla de na Coloms. / Bomberos de Ibiza

Una vez estabilizada, los bomberos la acompañaron hasta el punto en el que esperaba una ambulancia, que se encargó posteriormente de trasladarla a un centro sanitario para que recibiera atención médica.

El rescate se produjo en el entorno de s’Ullal de na Coloms, una espectacular cavidad marina situada en la costa de es Amunt, dentro del término municipal de Sant Antoni. El enclave, conocido también como la Cueva de la Luz, se encuentra dentro de un espacio protegido de la Xarxa Natura 2000.

Un punto negro para los rescates

La zona de s’Ullal de na Coloms es uno de los enclaves de Ibiza que más preocupa a los servicios de emergencias. Los bomberos ya alertaron hace años de los riesgos del lugar, donde se han producido accidentes, episodios de desorientación y rescates por agotamiento o dificultades para abandonar la zona.

Su popularidad en redes sociales ha incrementado además la afluencia de visitantes. En 2023, un joven médico residente en Ibiza murió tras lanzarse al agua y no poder regresar a las rocas. El acceso está señalizado como muy peligroso.