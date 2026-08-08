Reacciones de la oposición al discurso de Vicent Marí, presidente de Ibiza: "No se trata de relatar los problemas, se trata de tomar medidas"

"Reiterativo" o "muy decepcionante". Esos fueron algunos de los calificativos que recibió por parte de la oposición el discurso que ofreció el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, con motivo de la Diada del 8 d'Agost. El que se extendió más en las valoraciones fue el secretario general de la Federació Socialista d'Eivissa (FSE-PSOE), Vicent Roselló, que criticó que "hace ocho años" que el máximo responsable de la institución insular hace la misma alocución. "Marí se ha convertido en una persona con una excelente capacidad para relatar aquello que pasa, pero en un pésimo gestor de los problemas que asolan la isla", remarcó.

Roselló puso el acento en uno de los temas en los que el presidente del Consell de Ibiza también incidió en su intervención: la vivienda. "Se habla año tras año de la crisis habitacional pero solo se describe la problemática, no se pone ninguna solución encima de la mesa", lamentó. Respecto a esta misma cuestión, también echó en cara a las administraciones gobernadas por el PP que no hayan aplicado medidas que el Gobierno de España ha puesto al alcance de las comunidades autónomas, como "la declaración de zonas de mercado residencial tensionado para limitar los precios del alquiler". "Es una medida que tanto los ayuntamientos como el Consell de Ibiza y el Govern podrían tomar hoy, no mañana, y no lo hacen porque el PP entiende la vivienda como un negocio".

"No quieren tomar medidas efectivas que permitan el acceso a un hogar, no solo para residentes, como se llenan la boca diciendo, que ya estaría bien, sino también para todas aquellas personas que vienen a la isla a trabajar, como maestros, policías o médicos", insistió.

Interior de la catedral, con los representantes políticos en las primeras filas. / J.A. Riera

Roselló reiteró que "no se trata de relatar los problemas, sino de tomar medidas" y sacó a colación otro de los retos fundamentales de los que, a su juicio, el PP de Ibiza "se desentiende". "El transporte público continúa siendo de los peores de toda España y, sin ir más lejos, de las Baleares", aseguró el líder de los socialistas de Ibiza. Asimismo, reprochó que en los autobuses se haga propaganda indiscriminada de discotecas, cuando Vicent Marí ha reclamado en varias ocasiones la retirada de este tipo de anuncios del aeropuerto.

El secretario general de la FSE-PSOE de Ibiza también hizo referencia a las elecciones insulares de 2027. "Estoy convencido de que este año tiene que ser el último de Vicent Marí al frente del Consell de Ibiza y que su cargo lo ocupará un presidente o una presidenta progresista que, sin ningún género de dudas, tomará medidas efectivas para poder solventar los problemas de la isla, no solo en materia de vivienda y de transporte sino también, por ejemplo, en lo que se refiere a protección del medio ambiente y al poco territorio que tenemos ante la decisión de dejar construir en zonas de transición y rústicas", concluyó.

Valoraciones en referencia al turismo

El conseller de Vox en la máxima institución insular, Jaime Díaz de Entresotos, coincidió con Roselló en criticar que, en su discurso, solo analizara la situación de Ibiza, pero no se "atreviera a proponer ninguna medida" para solventar sus problemáticas.

"Me llama la atención que tiene clarísimo que debe haber una limitación del tema turístico y que todo tiene que ir por la vía de la restricción. En ese sentido, me parece que la derechita del Partido Popular se está vendiendo un poco a los postulados del centro progre", apuntó De Entresotos.

Un discurso casi calcado al de 2025

Por su parte, Óscar Rodríguez, representante de Unidas Podemos en la máxima institución insular, señaló que el discurso del presidente del Consell de este año parece "casi copiado" del de 2025. Como los socialistas y Vox, también echó en falta "soluciones" en "el diagnóstico de problemas" presentado por Marí. "Simplemente se ha hablado un poco de algunos avances, que es cierto que se han hecho estos años, pero tampoco he visto ninguna nueva propuesta respecto a retos como la vivienda. En su intervención ha hecho mención a hacer vivienda para residentes, pero no ha dicho nada ni de intervenir precios ni de movilizar vivienda vacía", afirmó.

El conseller de Unidas Podemos también criticó que Vicent Marí pusiera mucho "el foco en el Gobierno del Estado y, en concreto, en Aena", pero, sin embargo, no hiciera reivindicaciones al Govern, aprovechando la presencia en el acto de la presidenta del ejecutivo balear, Marga Prohens. "Por ejemplo, ha hablado de la cuestión de los menores y tenemos que recordar que es una competencia transferida por el Govern y que se tiene que actualizar desde hace ya muchos años, cosa que hemos reiterado nosotros continuamente en el pleno y el presidente se niega a reclamar a Palma", apuntó. "Igual que ha puesto el foco en Madrid, estaría bien que, de vez en cuando, también mirara a sus compañeros de partido en Palma", sugirió a Vicent Marí para concluir.