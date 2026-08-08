Pablo Gárriz, director general de Emergencias del Govern: "Hay un esfuerzo muy grande para que el eclipse nos quede en el recuerdo por lo positivo"

Pablo Gárriz es el director general de Emergencias e Interior del Govern de les Illes Balears, y el encargado de organizar y coordinar el dispositivo de seguridad que se pondrá en marcha en todas las islas del archipiélago balear con motivo del eclipse solar del día 12. La cita astronómica moverá grandes masas de gente, lo que podría suponer un riesgo al combinarse con la dificultad de acceso a determinados lugares de los servicios de emergencias, las elevadas temperaturas y el peligro de incendios, entre otros problemas que pueden surgir.

¿Cómo se hizo el dispositivo del día del eclipse?

Es la culminación de casi ocho meses de trabajo. Creamos una comisión de gestión interadministrativa con cuatro grupos de trabajo. El primer grupo era el de salud y sanidad. Luego se creó un segundo grupo que es el de divulgación científica, para que nos pudieran asesorar y además divulgar sobre el eclipse entre la población. Otro grupo es el de movilidad, medio ambiente, protección civil y seguridad, que es el que lidero yo, corresponde a la dirección general de emergencias e interior y es desde donde creamos toda la estructura del dispositivo de seguridad integrado para el día 12. Todos los temas tenían un nexo fundamental y es que el ciudadano pudiera acceder a una información fiable: por eso también se creó un grupo específico de comunicación.

¿Qué busca este dispositivo?

Queremos tener un equilibrio fundamental, que es el de garantizar derechos como el de reunión y el de libre circulación a la vez que los derechos y las obligaciones que se tienen en materia de seguridad y protección de las personas y del medio ambiente y el patrimonio. Hay que recordar algo importante y es que para nosotros, ver el eclipse en determinados entornos genera un riesgo añadido. Primero porque se forman concentraciones de personas en espacios que no están preparados, y en segundo lugar, porque estos espacios en algunos casos son zonas de alto riesgo de incendio forestal. Nuestra preocupación es, entre otras, no tener embolsamientos de personas en sitios donde no se les puede sacar en caso de necesidad, porque las condiciones de las vías para la evacuación son muy limitadas y a eso se le añade una dificultad si esas vías no nos permiten desplegar a los servicios de emergencias.

De ahí las limitaciones a la movilidad.

Con nuestras restricciones, no estamos limitando los derechos de las personas. Es decir, no estamos limitando la movilidad. Lo que estamos limitando es determinadas formas de movilidad de las personas. La justificación es muy sencilla, es una cuestión física. Cuando un vehículo con un determinado volumen en una vía la colapsa, imposibilita la evacuación y la entrada de los servicios de emergencias. Tenemos que ser capaces de garantizar la movilidad en esos puntos.Ya no solo en las zonas de alto valor ecológico, sino también tenemos los puertos, aeropuertos, hospitales... Tenemos una serie de infraestructuras y servicios esenciales que tenemos que ser capaces de garantizar que no se colapsen. Una de las medidas que nosotros planteamos para esto es dar una información que sea fiable, que sea oficial y que esté contrastada.

¿Cómo se puede acceder a esta información?

La hemos centralizado en una página web, eclipsisegur.caib.es, donde está absolutamente todo lo que tiene que ver con el visionado del eclipse, desde los aspectos de divulgación y científicos hasta las cuestiones de sanidad y restricción de movilidad. Hemos hecho un esfuerzo muy grande por poner cerca de 200 preguntas frecuentes para cualquier duda que pueda surgir. También hemos puesto un visor que permite identificar en cualquier sitio de un mapa cómo se va a ver el eclipse. Es una información de seguridad, porque si yo sé que desde donde estoy voy a poder ver el eclipse en condiciones, pues a lo mejor no tengo necesidad de moverme. Lo que estamos tratando de trasladar a la población es que evite los desplazamientos innecesarios.

¿Y en caso de tener que desplazarse?

Si se va a desplazar, que se anticipe, que planifique y que tenga claro hacia dónde quiere ir con antelación. Nos podemos encontrar que ese día, si queremos salir a ver el eclipse media hora antes en un sitio que se nos ha ocurrido en ese momento, lo más probable es que no lleguemos, acabemos en un atasco y además con la frustración de habernos perdido un evento especial.

Pablo Gárriz admite que coordinarlo todo ha sido un reto, pero confía en que irá bien / Marcelo Sastre

¿Cuál es el principal reto al que se enfrentarán ustedes el día del eclipse?

El mayor reto es la incertidumbre de no saber qué es lo que va a hacer la población. Baleares son cuatro islas. Por lo tanto, son cuatro dispositivos distintos. Cada isla tiene una dinámica diferente. Aquí en las Pitiusas tenemos una configuración en Ibiza y otra en Formentera, con mecanismos de gestión también diferentes. Esto ya de por sí es una dificultad en la planificación. Tenemos una particularidad además importante: el ser islas nos hace ser una comunidad autónoma de litoral, y por tanto va a haber una presión en el mar y en las zonas de interfase que son las playas. Hemos trabajado con los ayuntamientos para que amplíen los horarios de los servicios de salvamento de los socorristas en las playas porque van a ser un sitio estupendo para poder ver el eclipse. Va a haber un esfuerzo grande en los puertos, con los que estamos trabajando mucho. Pero lo más complicado es que en Baleares tenemos infinitos sitios desde donde ver el eclipse. De hecho, desde el gobierno no hemos promocionado sitios para ver el eclipse, porque decidir dónde verlo queda en la libertad de cada uno con la información que tiene a su alcance. Lo que hemos propuesto ha sido unas líneas rojas en zonas donde el eclipse, por cuestiones de seguridad pública, no es posible verlo. Y ahí es donde hemos aplicado las restricciones. También es cierto que nosotros queremos que quien quiera ver el eclipse y no tenga oportunidad de verlo en su entorno, tenga una alternativa.

¿Cuál es esta alternativa?

Son las zonas de observación oficial que se han estado analizando con los ayuntamientos y los consells insulares y reúnen una serie de condiciones. Primero, que el eclipse se ve de manera óptima. Segundo, que el entorno reúne unas condiciones de seguridad mínimas y tercero, que la accesibilidad y el aparcamiento están garantizados. Además, que podemos aplicarle un aforo que si se supera, ese sitio se cierra y los que estén allí podrán verlo en unas condiciones óptimas de de seguridad. Hicimos una primera batida en abril, cuando el sol estaba en la misma posición en la que estará el 12, en la que identificamos 180 puntos de observación inicialmente. Hicimos una criba y del proceso de verificación del entorno finalmente quedaron estos 26 puntos de observación.

¿Qué es lo que más teme que pueda pasar?

Más que temor, hemos hecho un análisis de las situaciones con las que nos podemos encontrar y determinados aspectos en los que tenemos una especial vulnerabilidad, los factores que más nos condicionan a la hora de diseñar los operativos de respuesta. Trabajamos con riesgos que tienen una parte de incertidumbre y de probabilidad y con los que nunca sabes lo que va a pasar ni cuándo ni cómo. Hay un esfuerzo muy grande por parte del conjunto de la sociedad para conseguir que el eclipse nos quede como algo a recordar por lo positivo. En todo caso, si se da una circunstancia adversa o cualquier tipo de incidente, nuestra obligación es tener anticipación, coordinación, planificación y un diseño de respuesta preparado.

¿Cuáles son los puntos más críticos de las islas?

Dependen del punto de vista con que los queramos analizar. Desde el de la movilidad, los puntos críticos son los puertos, aeropuertos y por supuesto la red de carreteras. Estamos hablando de una extensión y de unos elementos que no se pueden acotar. Por tanto, ahí tenemos una dificultad que nos genera una vulnerabilidad porque no tenemos recursos para cubrir todos estos puntos de manera continua. De esos puntos más conflictivos, tenemos que identificar cuáles son los más estratégicos y que hay que garantizar su vigilancia sí o sí. Un elemento importantísimo son las zonas de alto valor ecológico que están ahora mismo sometidas a un estrés hídrico y térmico muy grande, que hace que tengamos el nivel de riesgo de incendio forestal en máximos. En nuestro entorno rural tenemos salpicadas viviendas, urbanizaciones y núcleos de población entre masas de vegetación. Eso es un problema el día del eclipse, pero lo es también como elemento estructural de nuestra de nuestra configuración y caracterización del riesgo. Por tanto, no somos extraños a nada de lo que estamos analizando porque es nuestro día a día, lo básico de nuestra configuración.

"Lo importante es recalcar el esfuerzo conjunto que como administraciones y sociedad estamos haciendo"

¿Usted dónde estará ese día?

Estaré en el centro de coordinación de emergencias de Marratxí, Mallorca, haciendo el seguimiento de todo lo que esté pasando y llevando la dirección del plan. Estarán también la vicepresidenta, la vicepresidenta segunda, la consellera de presidencia y la propia presidenta.

¿Qué medios técnicos y tecnológicos se utilizarán?

Contamos con una red de alerta que nos aportará Aemet para ese día, el apoyo satelital de imágenes y de comunicaciones que aporta el Estado, toda la estructura de seguridad pública, tanto la de protección civil como la de fuerzas y cuerpos de seguridad más fuerzas armadas. Luego en la comunidad autónoma tenemos nuestra red de comunicaciones específica, que es el Tetra. Tenemos los planes de emergencia municipales que permitirán activar los recursos de los ayuntamientos, los recursos y los medios ordinarios y reforzados, contaremos con camiones, vehículos y demás. Drones, helicópteros, lanchas... Son todos aquellos recursos que ya en ordinario usamos y lo que vamos a hacer es combinarlos para garantizar que se están empleando todos cuando y donde se necesiten.

¿Cuánta gente formará parte de este dispositivo?

Es una buena pregunta. Tenemos una estimación directa de los que son los servicios de emergencia que estarán allí, lo que pasa es que vamos a tener reforzados muchísimos servicios públicos y privados que al final no nos permiten tener una cifra aproximada. Los aeropuertos estarán reforzados, los puertos estarán reforzados, el sistema sanitario estará reforzado. Más que el número concreto, creo que lo importante es recalcar el esfuerzo conjunto que como administraciones y como sociedad estamos haciendo.

¿Qué pide a los ciudadanos?

Que actúen con responsabilidad. Nuestra obligación es trasladar información veraz, contrastada y por medios oficiales. Lo estamos haciendo de manera masiva. Para que el ciudadano pueda tomar buenas decisiones, necesita buena información. Pero luego hay un acto de corresponsabilidad por su parte, y en ese aspecto, nosotros pedimos que se anticipe, que prevea y que planifique. Además, es básico proteger los ojos con gafas especiales para el eclipse y saber utilizarlas, que también es importante.