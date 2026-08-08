Nobu
Nobu Ibiza Bay celebra el eclipse con un menú Omakase de edición limitada
Una propuesta de siete pases inspirada en el fenómeno astronómico, ideada por Enrico Maimonte
Nobu Ibiza Bay se suma a la celebración del eclipse solar total del 12 de agosto con Onmyodo Omakase, un menú degustación de edición limitada creado por el chef ejecutivo Enrico Maimonte y su equipo. La propuesta, disponible únicamente esa noche, plantea un recorrido de siete pases inspirado en el juego de contrastes del propio fenómeno astronómico, con combinaciones que alternan mar y tierra, texturas crujientes y cremosas y sabores más frescos o intensos. Entre los platos figuran elaboraciones con salmón, gamba roja mediterránea, corvina, Wagyu A5 y un postre final de coco, mango y sésamo negro.
El restaurante incorporará además algunos elementos especiales pensados para reforzar la atmósfera de la velada. El menú Onmyodo Omakase tendrá un precio de 160 euros por persona, bebidas no incluidas. Reservas: nobuhotelibizabay.com.
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