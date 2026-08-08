Que el mismo día que Paradores remitió a los medios una nota de prensa asegurando que el ascensor del Parador de Dalt Vila está abierto a quien quiera subir, a un redactor de este diario se le negara hacer uso del mismo porque, según un empleado, tenían indicaciones de permitir solo el paso a los clientes del hotel o a la gente que tuviera reserva en el restaurante. Parece ser que el obispo de Ibiza dio en la diana.

Llama la atención

Los récords de temperaturas que se están volviendo a batir en el mar balear este verano. Si hace unos días un informe de IbizaPreservation destacaba que uno de los sensores instalado en la bahía de Talamanca registró durante el año pasado 39 días con temperaturas máximas diarias superiores a los 28ºC, el umbral a partir del cual aumenta la mortalidad de la posidonia oceánica. Esta semana se ha conocido que la boya del Parque Natural de sa Dragonera batió la marca absoluta de temperatura este miércoles, con 33,02 grados a las 16 horas. Llama más la atención que este máximo supera en 1,15 grados el récord anterior en este punto, donde se había registrado hace dos años, el 12 de agosto de 2024. La cifra resulta extraordinaria tanto por la temperatura alcanzada como por su diferencia con la anterior.