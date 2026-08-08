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"En Ibiza, no todo vale": multazo por aparcar en una plaza de la ciudad

Un conductor deja el coche aparcado en una plaza del centro de Ibiza

El coche, con las luces de posición, aparcado en una plaza del centro de Ibiza.

El coche, con las luces de posición, aparcado en una plaza del centro de Ibiza. / Policía Local de Ibiza

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César Navarro Adame

César Navarro Adame

Ibiza

Harto de dar vueltas y más vueltas por las calles del centro de la ciudad, la impaciencia le pasará una dura factura al conductor de un turismo que, este pasado viernes, decidió cortar por lo sano y dejar el coche estacionado en una plaza peatonal de la avenida de Bartomeu de Roselló de Ibiza. Eso sí, con las luces de posición activadas, no vaya a ser que un peatón no vea el vehículo parado y provoque un accidente...

La brillante idea de este conductor, por otro lado nada inhabitual en Ibiza en verano, fue no obstante detectada por agentes de la Policía Local, que procedieron a identificar al responsable de esta infracción. "El conductor de este vehículo ha pensado que era buena idea estacionar en esta plaza peatonal para irse de compras. El resultado es una sanción que seguro que le sale peor que un par de meses de parking".

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La falta de aparcamiento en la ciudad es un mal endémico que se repite prácticamente durante todo el año, pero que se convierte en una auténtica pesadilla en los meses de verano. Pero no es excusa para según qué conductas: "En Ibiza, no vale todo", advierte la Policía Local de Ibiza en un post en Instagram en el que denuncian esta infracción.

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