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El álbum
Ibiza lucha por sus tradiciones
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Las Festes de la Terra de Vila ponen a la ciudad en contacto con la versión más clásica de sí misma en plena temporada turística, cuando la isla parece olvidarse de lo que fue. Un ejemplo fue la ballada pagesa que la colla de Vila ofreció a quienes asistieron al evento homenaje a los corsarios y la gente del mar del municipio.
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