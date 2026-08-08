‘Ibiza limpia y pura’, el ‘hit’ de dos niñas para que residentes y turistas no ensucien la isla

Que la limpieza no es el punto fuerte de Ibiza salta a la vista, sobre todo en verano, al recorrer sus núcleos urbanos, sus bosques o sus playas, donde es fácil encontrar colillas, chicles, latas, tapones de botellas, plásticos varios y todo tipo de residuos abandonados en el suelo o flotando en el agua. Cansadas de toparse con toda esta basura en la isla que aman, dos niñas ibicencas, Seanna García Fernández y Abril Rey Ribas, de nueve y diez años respectivamente, han decidido hacer una canción para animar a todos, residentes y visitantes, a cuidarla y respetarla. ‘Ibiza limpia y pura’ es el título del pegadizo tema, que han creado con ayuda de la inteligencia artificial.

La herramienta que emplearon, Suno, un generador de música con IA, la descubrió Abril hace unos meses y enseguida la compartió con su compañera del alma. «Nos conocimos hace dos años y medio en la escuela de verano de Can Coix, en Sant Antoni», explica Seanna. «En el rocódromo del polideportivo», apostilla la primera, que fue quien en aquel momento tomó la iniciativa y le preguntó cómo se llamaba. Desde entonces se han convertido en inseparables. La complicidad que tienen se palpa en la entrevista, durante la cual la más pequeña está pendiente en todo momento de la mayor, que tiene parálisis cerebral y está en silla de ruedas.

Seanna y Abril: El 'hit' de dos niñas para que residentes y turistas no ensucien la isla / Marcelo Sastre

Ambas son socias de Ibiza IN, entidad que trabaja desde hace cinco años con el objetivo de lograr la inclusión real y la accesibilidad universal para las personas con diversidad funcional en todos los ámbitos de la vida. De hecho, la madre de Abril, Susana Ribas, es la secretaria de esta asociación sin ánimo de lucro de la isla.

Hace ocho meses que las dos se divierten de lo lindo creando con IA temas personalizados. El primero que hicieron fue para regalar a la madre de Seanna, Iris, el día de su cumpleaños; el último, para concienciar a la gente de que no debe tirar desperdicios al suelo o al mar. Entremedias, han hecho unas cuantas canciones más por encargo para familiares y conocidos. Por ejemplo, el himno de Ibiza IN es obra de Abril, como explica con orgullo su madre.

Campaña de concienciación

La idea de crear ‘Ibiza limpia y pura’ partió del padre de Seanna, Óscar García, después de una jornada playera en Sant Antoni. «Hace unos días fuimos a bucear a la zona que está al lado del Aquarium Cap Blanc, me metí en el mar y empecé a ver que había muchos plásticos. Me dio asco y enseguida salí del agua», relata la pequeña mientras su padre asiente. Óscar apostilla que ya han vivido episodios similares en otras playas de la isla como Cala Bassa, donde a partir de mediodía es habitual «ver flotando desde tiritas hasta compresas».

Tras el baño frustrado en Sant Antoni y después de ver un vídeo en Facebook en el que aparecía un hombre hablando en inglés criticando a la gente que iba a ver el atardecer en el mirador de es Vedrà y que no recogía la basura que generaba, empezó a darle vueltas a la cabeza. Lo primero que hizo, el viernes pasado, fue pedir a su hija y a Abril que hicieran una canción con Suno que hablara de mantener limpia la isla. Él les propuso seis palabras para que la IA armara la letra: «Ibiza, pura, limpia, amarla, cuidarla y agradable». Ellas escogieron el estilo: «rock, pop y rap». En menos de media hora ya tenían dos versiones de ‘Ibiza limpia y pura’, que tradujeron al inglés.

El sistema de IA con el que Abril Rey Ribas y Seanna García Fernández crean sus canciones. / Marcelo Sastre

El padre de Seanna, en cuanto las escuchó, pensó que aquello se podría convertir en un hit y en la banda sonora de una campaña institucional de concienciación a través de las redes sociales. Enseguida se puso en contacto, vía correo electrónico, con el Consell de Ibiza para pedir una cita con el responsable del departamento de Gestión Ambiental.

A falta de obtener respuesta, la intención es que sea su propia hija la que presente la iniciativa a Ignacio José Andrés Roselló: emplear las herramientas de publicidad de Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, para dirigir a los teléfonos móviles de turistas y residentes anuncios institucionales con el himno ‘Ibiza limpia y pura’, que sus creadoras cederían desinteresadamente.

Óscar García está convencido de que con una campaña de estas características, una canción con tanto gancho (la pueden escuchar en la web de Diario de Ibiza) y sanciones importantes a las personas que ensucien se pueden conseguir buenos resultados. Y es que, como dice él, «la solución no está tanto en dedicar más medios y recursos humanos a la limpieza de los municipios, sino en que los turistas que visitan la isla y los locales entiendan que tienen que cuidar Ibiza» para que siga siendo un paraíso.