Ibiza distribuye gafas homologadas para observar con seguridad el eclipse solar del 12 de agosto

El Consell Insular de Ibiza y el Ayuntamiento de Ibiza han distribuido más de un centenar de gafas homologadas para la observación segura del eclipse solar previsto para el próximo miércoles, 12 de agosto.

La iniciativa se ha desarrollado coincidiendo con la celebración de Sant Ciriac. Las gafas se han entregado entre las personas asistentes al acto institucional celebrado en el claustro del Ayuntamiento de Ibiza, donde el presidente del Consell Insular de Ibiza ha pronunciado su discurso con motivo de esta festividad.

El objetivo de ambas instituciones es facilitar que la ciudadanía pueda disfrutar de este fenómeno astronómico con las condiciones de seguridad adecuadas para la observación directa del Sol.

Las gafas distribuidas cumplen los requisitos de transmisión establecidos en la norma EN ISO 12312-2:2015, correspondiente a los filtros destinados a la observación directa del Sol.

Además, este material podrá conservarse para futuros fenómenos astronómicos. Las mismas gafas podrán utilizarse para observar los próximos eclipses solares visibles desde las Illes Balears, previstos para el 2 de agosto de 2027 y el 26 de enero de 2028.

Con esta acción, el Consell de Ibiza y el Ayuntamiento de Ibiza quieren contribuir a que la población pueda seguir un acontecimiento astronómico excepcional de forma segura.