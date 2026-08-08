Gregorio abraza al hombre que le salvó la vida hace 35 años: "Se ha cerrado el círculo"

El pasado 8 de agosto de 1991, hoy hace exactamente 35 años, Diario de Mallorca publicaba la noticia de un trágico accidente bajo el título 'Un muerto en una colisión espectacular en el Coll'. En un recuadro, aparecía la fotografía de un testimonio, llamado Francisco Martín, con sus declaraciones: "Yo pude sacar a los niños del vehículo".

Uno de esos menores rescatados, Gregorio, que acaba de cumplir 43 años, aún conserva el artículo. Su padre, que conducía el coche, falleció en el fatal accidente de tráfico con tan solo 27 años. Gregorio sufrió gravísimas lesiones cuando contaba ocho años. "Me rompí todos los huesos, la cabeza la tenía abierta. Me dijeron que nunca podría volver a andar", subraya, mientras muestra una gran cicatriz que aún conserva en una de sus piernas. Pero con constancia y sacrificio durante un par de interminables años y gracias a los médicos que le trataron en Valencia consiguió caminar de nuevo.

Noticia del accidente publicada en Diario de Mallorca en 1991. En el recuadro, Francisco Martín, el hombre que salvó a Gregorio cuando era niño. / D.M.

Desde niño no ha podido borrar de su mente la imagen del hombre que le salvó la vida, un joven en camiseta de manga corta y unas grandes gafas de sol. "Desde pequeño he pensado en él, miraba su foto en el periódico y mi deseo era encontrarle y darle las gracias. Siempre me he preguntado quién será, vivirá en Mallorca, cómo podría localizarle…", asegura Gregorio García Clavel.

A principios de este año su sueño se cumplió, después de explicar su caso en Diario de Mallorca. Logró dar con Francisco Martín Alcaraz, su salvador, vecino del Coll d’en Rabassa, gracias a las redes sociales, una vecina y la esposa de Francisco, María. Ambos hablaron por teléfono pero quedaba pendiente encontrarse en persona, ya que Gregorio reside en Valencia.

Esta semana, que coincide con el aniversario del triste siniestro y también con su cumpleaños, Gregorio ha viajado con su familia a Mallorca. Y por fin se ha reencontrado con Francisco, el hombre que le salvó la vida hace 35 años. Lo primero que hizo fue darle un fuerte abrazo y darle las gracias.

"Ahora se ha cerrado el círculo", destaca el joven valenciano, con una brillante mirada azul, la misma que sus hijos, Daniela y Marcos Gregorio.

"La verdad es que en el momento de encontrarme con él estábamos nerviosos. Yo soy muy vergonzoso y me cuesta expresar mis sentimientos. Me hizo mucha ilusión poder abrazarle", admite sonriente. "Además, lo he conocido en el día de mi cumpleaños", añade.

Mientras, su salvador, Francisco Martín, de 69 años, no puede ocultar su satisfacción: "Ha sido un encuentro que no se me va a olvidar nunca, en la vida, esto no pasa cada día".

Su mujer, testigo de excepción del emocionante momento, lo confirma lanzando una mirada cómplice a la esposa de Gregorio, Celia. "Ha sido muy bonito, estábamos nerviosos todos. Han pasado ya muchos años, pero cuando lo pienso me vuelvo a emocionar", se sincera María. Su nieto Mario, muy atento, no pierde detalle de la conversación.

El 7 de agosto de 1991

Francisco recuerda el día de ayer a la perfección, pero de hace 35 años. "Lo pasé muy mal, aún lo recuerdo. Una cosa así no se olvida. Yo volvía del trabajo, del hotel. Iba a casa en moto. Era la una del mediodía. Me encontré con el coche accidentado. Solté la moto y me metí. La gente me decía que no me metiera en el coche porque era muy peligroso. Pero yo actué como si hubieran sido mis propios hijos. ¿Cómo iba a dejar a unos niños ensangrentados atrapados en los asientos traseros?", señala el hombre.

"Nadie me ayudó a sacarte a ti ni a tu prima. Primero te saqué a ti, te cogí en brazos y te llevé andando cien metros hasta la gasolinera, donde te dejé al cuidado de unas personas. Luego, volví al coche a por tu prima", rememora Francisco. La niña, de 14 años, también resultó gravemente herida.

"Si me volviera a encontrar ahora con un accidente, lo volvería a hacer. Yo he arriesgado mi vida. En Granada, hace muchísimos años ya saqué a un joven de dentro de un coche que tuvo un accidente. Era un muchacho del pueblo", detalla el vecino del Coll.

Gregorio García Clavel y su familia con Francisco Martín Alcaraz, su mujer y su nieto. / MANU MIELNIEZUK / DMA

"Nosotros somos gente que ayuda", hace hincapié Francisco, con naturalidad y humildad.

"Nunca pensé que nos íbamos a reencontrar tantos años después. Este encuentro ha sido lo más grande. Son una familia encantadora. Ahora, ya es como si fuéramos todos familia. Gregorio, como si fuera mi hijo", reconoce Francisco Martín.

El joven valenciano bromea con su ángel de la guarda. Ambas partes han encajado de maravilla. "Mi madre hace muchos años intentó buscar a Francisco, pero no lo consiguió. Hace dos años yo estuve en Mallorca y recorrí la zona del accidente, desde Can Pastilla al Coll. Encontré a un hombre que se llamaba igual, pero no era él. Me quedé chafado", admite Gregorio García.

Francisco ratifica su versión: "Un vecino al que conozco del pueblo y que nos llamamos igual me dijo que un día había venido un chico preguntando por Francisco Martín. Me dijo no soy yo, eres tú. Yo en ese momento no pensé ni fui a caer en el caso del accidente".

El joven valenciano, que vivió varios años en Palma durante su infancia hasta que sus padres se separaron, ha prometido volver a la isla: "Por temas de trabajo regresaré a Mallorca. Además, a mis dos hijos les encanta la isla. El pequeño siempre dice que es el mejor sitio del mundo". Sobre todo si aquí vive tu salvador.