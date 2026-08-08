Un escenario privilegiado para vivir el eclipse solar en Ibiza

Hacienda Na Xamena se convertirá, el próximo 12 de agosto, en escenario privilegiado para uno de los acontecimientos astronómicos más extraordinarios del siglo. Suspendido sobre un acantilado a 180 metros sobre el Mediterráneo, el establecimiento ha diseñado tres experiencias distintas para vivir el eclipse.

La primera será en el Restaurante Edén, con música en directo, mesa reservada y gafas de observación certificadas, además de una propuesta gastronómica de altura por 220 euros por persona (bebidas no incluidas).

La segunda se desarrollará en el anfiteatro de Hacienda Na Xamena, con música en directo, una copa de champán y una selección de canapés gourmet, además de las gafas, por 150 euros por persona (por 90 euros más, se añade una cena en el Restaurante Edén, bebidas aparte).

Quienes deseen mayor privacidad pueden reservar los exclusivos Nidos Privados: los de ocho personas, por 2.800 euros; el Gran Nido, de hasta 25 personas, por 7.800 euros.