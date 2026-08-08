‘Ciriacs’ | Can Vadell
Uno de los dulces más esperados llega hoy a Can Vadell por San Ciriaco
Cada 8 de agosto, día de San Ciriaco, Ibiza recupera uno de sus dulces más puntuales: el ciriac. Para quienes no lo conozcan, se trata de una elaboración tradicional que apenas aparece en los mostradores fuera de esta fecha. Su consumo está ligado a la fiesta del patrón de la isla y a una costumbre muy concreta: la de comprarlo por encargo o acercarse a la pastelería durante las horas previas a la celebración.
Una receta familiar que se conserva al detalle
En Can Vadell, uno de los establecimientos que lo prepara cada año, el ciriac se elabora como un tipo de mantecado con la almendra como evidente protagonista. La receta exacta es secreta, nacida de la tradición familiar y conservada al detalle, pero en su composición básica se combina una masa de textura consistente con un relleno de crema de almendra. Por encima, el dulce se remata con una cobertura a base de mantequilla, almendra tostada picada y azúcar glas, que le da su acabado característico.
La producción de los ciriacs en Can Vadell, un negocio familiar con más de un siglo de historia, se organiza con antelación. Se tienen especialmente en cuenta los encargos, aunque también pueden encontrarse algunas unidades para venta directa el mismo festivo (y el día previo).
El carácter estacional de este dulce forma parte de su atractivo: el ciriac no es de consumo habitual, sino un manjar asociado a un solo día del calendario ibicenco. Y ese día es hoy, 8 de agosto.
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