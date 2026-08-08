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8 de agosto | Marina Ibiza | Roto | Lío

Comer, brindar y disfrutar de los fuegos artificiales en Marina Ibiza

ROTO y Lío Ibiza, dos de los mejores lugares para ver el espectáculo

Los fuegos artificiales se lanzarán a medianoche. | | MARINA IBIZA

Los fuegos artificiales se lanzarán a medianoche. | | MARINA IBIZA

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Redacción Ibiza

Ibiza

Marina Ibiza se prepara para vivir este 8 de agosto una de las noches más especiales del verano, con buena gastronomía, ambiente junto al mar y vistas directas a los fuegos artificiales sobre Dalt Vila. La ciudad celebra hoy el día de San Ciriaco, una de las fechas más apreciadas de las Festes de la Terra. Tras varios días de actos, la fiesta celebra hoy la tradicional Berenada en Puig des Molins y el esperado espectáculo de fuegos artificiales sobre el puerto.

Durante esta semana ya se han celebrado algunas de las citas más importantes del programa en diferentes entornos. Hoy, buena parte del ambiente se traslada al puerto, y Marina Ibiza es uno de los mejores lugares para vivir la jornada. Pasear junto al mar, comer algo y esperar la llegada de la noche con Dalt Vila como telón de fondo es el plan perfecto.

Una oferta gastronómica amplia y variada

La oferta gastronómica de Marina Ibiza es amplia y variada, con restaurantes para todos los gustos. Espacios como Filin, Cappuccino y Calma permiten disfrutar de una comida tranquila, una cena frente al mar o unas copas mientras crece el ambiente de fiesta.

Cuando se acerque la medianoche, todas las miradas apuntarán al cielo, que se teñirá de luz y color con el espectáculo pirotécnico. ROTO y Lío Ibiza volverán a ser dos de los puntos más animados para contemplar los fuegos artificiales, que iluminarán el puerto y el perfil de Dalt Vila.

San Ciriaco vuelve así a reunir algunos de los grandes atractivos de Ibiza: tradición, gastronomía, música, mar y una de las imágenes más bonitas del verano.

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