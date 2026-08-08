Ara Eivissa y ERC en la ofrenda floral a Guillem de Montgrí: "Queremos poder gestionar los recursos de Ibiza, empezando por el aeropuerto"

Siguiendo con la tradición, Ara Eivissa y la Federació d'Eivissa i Formentera d'Esquerra Republicana organizaron este sábado su propia ofrenda floral a Guillem de Montgrí para conmemorar, como remarcaron nada más comenzar el acto, "el inicio de la catalanidad" en las Pitiusas. La problemática de la vivienda, la ampliación del aeropuerto y, sobre todo, la lengua salieron a relucir en varios momentos del acto, al que asistieron cerca de cuarenta personas.

El primero en intervenir fue Josep Antoni Prats, concejal de Ara Eivissa en Sant Josep y portavoz de Esquerra en las Pitiusas. "Nos gustaría decidir sobre los recursos que se generan en Ibiza, por ejemplo, sobre nuestro turismo, empezando por su principal puerta de entrada, el aeropuerto. Querríamos poder gestionarlo", señaló haciendo referencia expresa a "la gran ampliación que está prevista". "Sobre el aeropuerto tendríamos que tener algo que decir porque para Ibiza y Formentera esta instalación no es solo un lugar donde hacer negocio y sacar dinero, sino que también es una infraestructura que necesitamos para conectarnos con el exterior", subrayó.

Jordi Gaseni y Josep Antoni Prats depositan su ofrenda sobre la estatua de Guillem de Montgrí. / J.A. Riera

Unos minutos después volvió a insistir en la misma idea. "Queremos recuperar el control sobre nuestra isla y el derecho sobre nuestras propias decisiones. No queremos depender de un Estado que nos expolia", concluyó.

Un día para la reivindicación

A continuación tomó la palabra en nombre de la ejecutiva nacional de ERC, el senador Jordi Gaseni, también alcalde de L'Ametlla de Mar, que recordó que el 8 de agosto no solo es un día de celebración sino también una jornada para "reivindicar" cuestiones primordiales, como "la vivienda" o "la lengua catalana". Antes de ahondar en este segundo tema, hizo mención a la política formenterense Neus Massanet Florit, senadora de Ibiza y Formentera, y a su predecesor en la Cámara Alta, Juanjo Ferrer. "Gracias por haber sido un grandísimo compañero en el Senado, en una de las trincheras en las que hay que estar mientras exista. Tenemos que estar defendiendo lo que habéis hecho, porque por eso hoy es posible decir que Formentera tendrá un senador propio", señaló haciendo referencia a Ferrer.

Volvió a sacar a relucir el catalán al final de su intervención con este llamamiento: "La extrema derecha y, en consecuencia, la derecha, irán contra todo aquello que es nuestro, especialmente contra la lengua. Hagámonos fuertes con el catalán. Consigamos los ayuntamientos".

Participó en el evento, además, la menorquina Blanca Noguera, portavoz del Jovent Republicà en Balears y Pitiusas, que habló de los retos comunes que unen a Ibiza y Menorca y también de "los ataques de la extrema derecha al catalán".

A su lado, Marc Martínez, portavoz nacional de la rama juvenil de Esquerra, mencionó este asunto, pero fue más allá. "Las fuerzas de derecha y de extrema derecha han venido a destrozar nuestro territorio y a desposeernos de todo aquello que nos hace un solo pueblo. Blanca hablaba de la lengua, pero, además, tenemos en todos los Països Catalans muchísimos más retos compartidos. Uno de ellos es esta fractura cada vez mayor entre el coste de la vida y los salarios que ganamos para costearla. Cada vez estamos más cerca de vivir para trabajar que de trabajar para vivir", remarcó.

"El catalán, punto de encuentro de una sociedad diversa"

Bernat Joan, representante en Ibiza de la Plataforma per la Llengua, arrancó su breve discurso con una observación y una queja: que nadie haya programado ningún acto para conmemorar el 750 aniversario de la muerte de Jaume I, promotor de "la conquista catalana de Ibiza" en 1235.

Para concluir, apuntó que en "una sociedad diversa" como la pitiusa "el punto de encuentro debe ser la lengua y la cultura catalanas". Asimismo, reclamó que se multipliquen los recursos destinados al catalán y que sea "lengua oficial de la UE".