La planta de Tirme ya comienza a incinerar los residuos acumulados procedentes de Ibiza

El Consell de Mallorca informa de que la planta incineradora de Tirme, donde se están quemando los residuos procedentes de Ibiza, ha superado la incidencia que provocaba el colapso de residuos en sus instalaciones de Son Reus, que no tenían relación con los residuos transportados desde Ibiza. CCOO Hábitat alertó el pasado miércoles de que los dos fosos donde se acumulan los residuos para su incineración se encontraban colapsados debido a esta incidencia y que esta situación provocaba situaciones de inseguridad para los trabajadores.

Según explicó un representante de este sindicato, debido a esta incidencia, la basura que llega desde Ibiza se ha estado almacenando en una nave especial refrigerada. Esta estructura fue confeccionada hace años para almacenar residuos procedentes de Italia, algo que finalmente no se llevó a producir tras una fuerte polémica social en la isla.

Incidencia puntual

Según ha trasladado Tirme al Consell de Mallorca, la acumulación de residuos se ha producido por "una incidencia técnica puntual, de las muchas que se pueden producir a lo largo del año" y que ha afectado a "tres de las cuatro" líneas de la planta.

Según confirman tanto CCOO Hábitat como el Consell de Mallorca, la incidencia ha sido solventada y en la actualidad las cuatro líneas están en funcionamiento y la situación se está "normalizando". El sindicato también confirma que la planta incineradora de Tirme está comenzando a incinerar los residuos procedentes de Ibiza, pero "no da tiempo a quemarla toda". "Si ven que no pueden quemar, la meten dentro del almacén. Van quemando poco a poco", explicaron desde el sindicato.

Por su parte, el Consell de Ibiza ha informado de que "el plan piloto sigue ejecutándose sin que se hayan registrado incidencias".

Cuando los fosos están sobrecargados, rezuman un líquido aceitoso que pone en peligro a los trabajadores / Redacción Ibiza

Acumulación de escoria

Desde CCOO Hábitat informan, además, de que los desechos procedentes de la incineración de basura, la escoria, ha desbordado el depósito previsto para su almacenaje y se está amontonando en el exterior de la planta. Esta escoria pasa posteriormente por la Planta de Producción de Ecoárido, donde se extraen los metales que contiene para dejar solamente los residuos áridos que luego se transforman en hormigón.

El plan piloto pactado por los dos consells fue aprobado en 2025 y tiene una duración de dos años, durante los cuales se pondrá a prueba la viabilidad del proyecto de trasladar los residuos, primero en camiones desde el vertedero de Ca na Putxa hasta el puerto ibicenco de es Botafoc y luego en barco hasta Mallorca.

La escoria es un material altamente tóxico y contiene metales pesados, por lo que su almacenaje en la planta de escorias se ha de hacer bajo estricta supervisión. En el caso de que haya residuos acumulados en el exterior, estos no deben tener un granulaje fino que pueda llegar a producir polvo o bien deben guardar cierto grado de humedad para no esparcirse por el aire, según se explica en el pliego del proyecto.

Tras las vallas del recinto, montañas de escoria acumuladas en el exterior de la planta / Redacción Ibiza

Tres semanas del plan piloto de traslado de basuras a Mallorca

El plan piloto de traslado de basuras, que ya dura tres semanas, prevé trasladar alrededor de unas 150 toneladas de residuos diarios a la isla vecina. La planta de reciclaje de Ca na Putxa, en Ibiza, tiene un vida útil que podría terminar hacia el final de la década. Para alargarla, los consells de Eivissa y Mallorca han decidido trasladar la fracción de rechazo a esta última isla para su incineración. Esta fracción incluye todos los residuos que no se pueden reciclar y, por este motivo, han de ser incinerados. El resto de residuos se tratan en la planta de Ca na Putxa, donde también se genera biogás a través del compostaje de la fracción orgánica.

Los residuos, antes de ser trasladados, se compactan y se embalan en un recubrimiento plástico y se rocían con un químico especial para prevenir olores y la acumulación de insectos. El operativo de transporte prevé el traslado de alrededor de 150 toneladas diarias distribuidas en siete camiones durante cinco días por semana. Estos camiones se embarcan hasta la planta de Tirme, en Son Reus, en horario nocturno para evitar molestias a los vecinos.

Otra de las fórmulas que se barajan para alargar la vida últil de la planta de reciclaje de Ibiza es reducir la cantidad de residuos que se generan en la isla y hacer un buen triaje a la hora de tirar la basura en el contenedor. De esta forma, con menos residuos y mejor separados, el reciclaje podría ser más efectivo, reduciendo la fracción rechazo y aprovechando al máximo las posibilidades de gestión de residuos.

Reacciones políticas

En Mallorca, la noticia del colapso de la planta incineradora debido a esta incidencia ha reavivado el debate sobre el traslado de residuos de Eivissa. El partido ecosoberanista Més per Mallorca reclama que "se detenga inmediatamente hasta que se hayan aclarado las causas" y se pueda garantizar que la planta incineradora tiene capacidad suficiente para gestionar los residuos de Mallorca "sin poner en riesgo su funcionamiento ni la seguridad de los trabajadores".

"Més per Mallorca ya advirtió de que importar más residuos impediría retirar definitivamente dos de los hornos antiguos de Son Reus, unas instalaciones que ya están amortizadas y que deberían haber iniciado su cierre", expone el partido en un comunicado. Los ecosoberanistas se oponen desde un inicio al plan de traslado de residuos, ya que, según dicen, "esta decisión condena a Mallorca a seguir dependiendo de la incineración" en vez de centrarse en un modelo que vire hacia la reducción de residuos y el reciclaje, en línea con los estándares europeos.