‘The Croods’ llega este domingo a Cala Llonga en una nueva noche de cine solidario al aire libre

El ciclo de cine familiar solidario al aire libre ‘Cinema at the Beach’ celebrará este domingo, 9 de agosto, a las 21.15 horas, su segunda sesión del verano en la playa de Cala Llonga, en Santa Eulària, con la proyección gratuita de ‘The Croods’ (2013). Todo lo recaudado mediante la venta de refrescos y las donaciones del público se destinará íntegramente a la Asociación Ibiza y Formentera Contra el Cáncer (IFCC).

La iniciativa, patrocinada por el Ayuntamiento de Santa Eulària y Cinema Paradiso, con la colaboración de la Asociación de Vecinos de Cala Llonga, se desarrolla durante los meses de julio y agosto con un programa de proyecciones al aire libre. Según sus organizadores, el ciclo contribuye a consolidar Cala Llonga como un destino de referencia para el ocio familiar y la cultura. La entrada es gratuita.

El cine solidario a beneficio de IFCC inició su programación el pasado 26 de julio con la proyección de ‘IF’ (2024), en versión original con subtítulos en español. La cita reunió a familias y visitantes en una sesión dirigida a todos los públicos. Para esta segunda noche de cine y solidaridad, ‘The Croods’ se proyectará en español con subtítulos en inglés, a partir de las 21.15 horas.

Desde la Asociación Ibiza y Formentera Contra el Cáncer han destacado la colaboración del Ayuntamiento de Santa Eulària, la Asociación de Vecinos de Cala Llonga y Cinema Paradiso, cuya implicación permite celebrar una nueva edición de este ciclo solidario.

“Cada verano comprobamos que el cine puede convertirse también en una herramienta para sensibilizar, crear comunidad y recaudar fondos destinados a mejorar la calidad de vida de los pacientes oncológicos de las Pitiusas y a sus familias”, han señalado desde la asociación.

Una aventura prehistórica para todos los públicos

‘The Croods’, estrenada en 2013 y producida por Kristine Belson y Jane Hartwell, cuenta la historia de una familia de cavernícolas obligada a adentrarse en un mundo fantástico y desconocido después de que su cueva quede destruida. Durante su aventura contarán con la ayuda de un ingenioso personaje que cambiará su forma de entender el mundo.

La película de animación familiar está dirigida por Kirk DeMicco y Chris Sanders y cuenta en su reparto de voces original con Nicolas Cage, Emma Stone, Ryan Reynolds, Catherine Keener, Cloris Leachman, Clark Duke, Chris Sanders y Randy Thom.

25 años de apoyo a los pacientes oncológicos de las Pitiusas

La Asociación Ibiza y Formentera Contra el Cáncer trabaja desde hace 25 años en la atención y ayuda a pacientes oncológicos y sus familiares de las Pitiusas durante los tratamientos. Entre sus actuaciones se encuentran la entrega de material sanitario, la financiación de desplazamientos y tratamientos fuera de las islas y diferentes proyectos destinados a mejorar la atención de las personas con cáncer.

Este año, IFCC, en colaboración con el Ayuntamiento de Santa Eulària, ha puesto en marcha el proyecto piloto Hospice, un servicio gratuito de acompañamiento dirigido a personas con cáncer que se encuentran en la fase final de su vida y a sus familiares. Está destinado a pacientes oncológicos del municipio con una esperanza de vida inferior a 12 meses.

Durante 2025, la asociación sufragó además un nuevo vehículo para la Unidad de Cuidados Paliativos, así como 46 nuevos sillones y nuevas mesas auxiliares destinados a la sala de espera del hospital de día oncológico y a la sala de radiología.

Asimismo, IFCC continúa promoviendo en las islas una campaña para reforzar la detección precoz del cáncer de colon, con el objetivo de incrementar la participación ciudadana en el programa de cribado, cuya tasa se situó en el 28% en 2024. En los últimos años, la asociación también ha donado sillones reclinables para pacientes de Oncología del Hospital Can Misses, además de televisores y auriculares para la sala de quimioterapia.

Gracias a las aportaciones de sus socios y a los eventos benéficos que organiza, IFCC ha financiado igualmente la decoración de la consulta de enfermería oncológica y de la Unidad de Cuidados Paliativos, la adquisición de un endoscopio para el Hospital de Formentera, proyectos de cribado de cáncer de colon y de linfedema en las Pitiusas y varios vehículos destinados a la Unidad de Cuidados Paliativos.