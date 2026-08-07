Seis detenidos en Ibiza en la desarticulación de una red internacional de tráfico de drogas y migrantes en pateras

La Policía Nacional y la Guardia Civil han desarticulado una organización criminal dedicada presuntamente al tráfico de migrantes y drogas entre España y Argelia, con destino en Ibiza y otros puntos del litoral español. La red habría introducido de forma irregular en España a más de 2.000 personas en al menos 64 travesías marítimas, con unos beneficios superiores a los 24 millones de euros.

La operación ha terminado con 78 detenidos, 77 en España (seis en Ibiza) y uno en Argelia. De ellos, 27 han ingresado en prisión provisional. Entre los arrestados figuran cuatro de los principales responsables de la organización y el denominado hawalader, encargado de parte de su estructura financiera.

La investigación comenzó en el año 2023 y ha contado con la colaboración de Europol y de cuerpos policiales de Francia, Portugal y Polonia. Más de 180 agentes participaron en la fase final del operativo.

Drogas a Argelia y migrantes de vuelta a España

Según los investigadores, la organización había establecido una ruta de doble sentido. Las embarcaciones de alta velocidad transportaban desde España hacia Argelia drogas sintéticas, principalmente MDMA, y aprovechaban el viaje de regreso para trasladar migrantes hasta las costas españolas.

Los desembarcos tenían como destino principalmente Ibiza, Almería, Cartagena, otros puntos de Murcia y Alicante.

La red cobraba hasta 12.000 euros por persona y algunas embarcaciones podían transportar alrededor de 50 migrantes en un solo trayecto.

18 lanchas rápidas valoradas en más de cinco millones

Durante la investigación han sido intervenidas 18 embarcaciones de alta velocidad, equipadas con tres o cuatro motores y con longitudes de entre ocho y 14 metros de eslora. El valor conjunto de las lanchas superaría los cinco millones de euros. La organización contaba además con vehículos, pisos de seguridad, sistemas de comunicaciones cifradas, teléfonos satelitales, GPS y una amplia infraestructura logística.

La red operaba mediante distintas células asentadas en Andalucía, Región de Murcia, Comunidad Valenciana y Baleares, con ramificaciones también en Francia, Portugal, Italia y Polonia.

Migrantes hacinados y sin chalecos salvavidas

Las travesías se realizaban en condiciones de especial peligro. Los migrantes viajaban hacinados, a gran velocidad, en ocasiones con fuerte oleaje y sin iluminación.

La mayoría no llevaba chalecos salvavidas y, según la investigación, algunos pasajeros eran incluso atados para evitar que cayeran al mar.

Antes de embarcar, muchos de ellos habían recorrido varios países africanos y eran alojados en viviendas precarias en la costa argelina mientras esperaban la salida hacia España.

Una organización marcada por la violencia

Los investigadores atribuyen a la organización un elevado grado de violencia. El grupo recurría presuntamente a amenazas, coacciones, agresiones, secuestros y represalias tanto contra integrantes de la propia red como contra los migrantes.

También había dado instrucciones a algunos pilotos para enfrentarse a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con el objetivo de impedir la incautación de las embarcaciones.

Drogas, armas y combustible intervenidos

Durante la fase final de la operación, añaden desde el Ministerio del Interior, se realizaron 17 registros en Almería, Murcia, Cartagena y Alicante. Los agentes intervinieron 26.675 euros en efectivo, 15.000 pastillas de MDMA, 61 kilos de hachís, 500 gramos de cocaína y 40 gramos de metanfetamina.

También fueron incautados un revólver del calibre 38, un subfusil simulado, munición, cuatro vehículos, 725 litros de gasolina, antenas satelitales y dispositivos de geolocalización.

Las autoridades han bloqueado además de manera preventiva cuentas bancarias, viviendas y vehículos relacionados con los principales investigados.

Los arrestados están siendo investigados por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de seres humanos, tráfico de drogas y armas, contrabando, blanqueo de capitales, extorsiones, amenazas y detenciones ilegales, entre otros.