Agua
Sant Josep prohíbe temporalmente el baño en es Codolar por niveles elevados de E. coli y enterococos
El Ayuntamiento repetirá los análisis el lunes; la medida coincide con la denuncia de la Alianza del Agua contra el aeropuerto por presuntos vertidos de aguas fecales en el Parque Natural
El Ayuntamiento de Sant Josep ha prohibido de manera temporal el baño en la zona de la playa de es Codolar situada frente al torrente, después de que los últimos análisis realizados hayan detectado valores de E. coli y enterococos, materia fecal, por encima de los límites permitidos.
Precisamente, unas horas antes, por la mañana, varias asociaciones, entre ellas la Alizanza por el Agua, Amics de la Terra, el GEN y el IEE, han denunciado que la depuradora del aeropuerto de Ibiza supera hasta en 17 veces los límites establecidos de materia fecal en el agua depurada que vierte en el Parque Natural de ses Salines.
La medida afecta únicamente a la zona situada frente al torrente
La medida afecta únicamente a la zona situada frente al torrente y se adopta de forma preventiva para garantizar la seguridad de los bañistas, apuntan desde el Consistorio.
El Ayuntamiento tomará nuevas muestras el lunes para comprobar la evolución de la calidad del agua y determinar las medidas que correspondan en función de los resultados.
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