La reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía visitan Esment

La reina y sus hijas, la princesa de Asturias y la infanta Sofía, han visitado en Palma las instalaciones de la Casa Esment para conocer la labor de la fundación en la inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual y trastorno del desarrollo.

La Casa Real ha distribuido este viernes imágenes de esta visita, que se desarrolló el jueves, durante la estancia veraniega de la familia real en Palma, en las que se puede ver a la reina, la princesa y la infanta conociendo el trabajo que realizan en una imprenta dentro de las instalaciones.

La casa forma parte de la Fundación Esment que desde 1962 desarrolla su actividad en la protección y defensa de los derechos de las personas con discapacidad y de sus familias.

Letizia y sus hijas hablan con los trabajadores

En esta imprenta, donde reciben formación y cualificación en un entorno laboral real desde hace 40 años, la reina y sus hijas han hablado con sus trabajadores, que les han explicado cómo es su día a día en este centro, donde realizan tareas de impresión y encuadernados, además de ofrecer soluciones de diseño gráfico.

La fundación, que presta apoyo a las personas con discapacidad intelectual desde los 0 años y a sus familias, además de la imprenta agrupa otras áreas formativas y laborales como la jardinería, limpieza, alimentación o auxiliar administrativo para ampliar la oferta de puestos de trabajo y una mejor adaptación a las necesidades y perfiles de las personas.

Así, este servicio de inserción laboral de Esment atendió en 2024 a 383 personas, de las cuales el 85 % ha conseguido un empleo, la mayoría con contrato indefinido.

Fuente: Diario de Mallorca