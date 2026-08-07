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Un recorrido musical del afro-house al house melódico de Chinois Ibiza

Major League DJz, Claptone y Bedouin proponen afro-house, house y tech-house

Imagen de archivo de una fiesta SAGA en Chinois Ibiza. | CHINOIS IBIZA

Imagen de archivo de una fiesta SAGA en Chinois Ibiza. | CHINOIS IBIZA

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Redacción Ibiza

Chinois Ibiza reúne durante tres noches consecutivas una programación centrada en distintos estilos y formas de entender la música electrónica. La agenda comienza este viernes con Echoes of Tomorrow, la propuesta encabezada por Major League DJz.

El dúo sudafricano compartirá cabina con Alex Wann, Darque y Lunnas en una sesión marcada por el afro-house, los ritmos profundos y la influencia de la cultura musical africana. Echoes of Tomorrow plantea un recorrido sonoro que conecta las raíces del continente con una producción electrónica contemporánea. La denominada Mask of Africa, convertida en uno de los símbolos del proyecto, acompañará una noche que busca trasladar a Ibiza la identidad musical de Major League DJz.

El sábado, Claptone encabezará una nueva edición de The Masquerade. La cita contará con las actuaciones de Deep Dish, Juliet Sikora y Dom Townsend, que completan un cartel centrado en el house y el tech-house.

La residencia mantendrá su reconocible identidad visual y musical, basada en una combinación de elegancia, misterio y producción inmersiva. Tras su primera temporada en el club, The Masquerade vuelve con una propuesta en la que la selección de artistas, las sesiones prolongadas y la puesta en escena forman parte de una misma experiencia. Las máscaras y la ambientación volverán a tener un papel destacado durante la noche.

El domingo, Bedouin cerrará la agenda con SAGA. Avangart Tabldot y Robin M completan el cartel de una residencia que celebra su octavo año.

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La temporada de 2026 presenta el concepto Garden of Illusions, una narrativa que combina paisajes sonoros, elementos visuales y referencias culturales a Oriente Medio y el norte de África. El house se mezcla con sonidos melódicos y una ambientación de carácter onírico, diseñada para favorecer la conexión entre la música y el público.

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