Eclipse de sol
"Son dos minutos, no te vuelvas loco": la Policía de Sant Josep tira de humor para lanzar sus recomendaciones durante el eclipse
El cuerpo lanza una divertida campaña en redes con consejos prácticos para evitar colapsos el 12 de agosto
La Policía Local de Sant Josep ha decidido tirar de humor para lanzar sus recomendaciones ante el eclipse solar del próximo 12 de agosto. A través de sus redes sociales, el cuerpo policial ha publicado un cartel en tono distendido en el que pide disfrutar del fenómeno "con cabeza" y recuerda que, aunque será un acontecimiento "espectacular, curioso y poco habitual", durará apenas dos minutos.
"Son dos minutos, ¡no te vuelvas loco!", advierte la Policía Local en el mensaje, acompañado varias recomendaciones prácticas para evitar problemas de tráfico, aparcamiento y seguridad durante la jornada.
El cartel insiste en una idea clara: mejor a pie. La Policía recomienda evitar el coche ante la previsión de mucho tráfico, dificultades para aparcar y posibles problemas para llegar al destino elegido. "¿Quieres llegar enfadado… si es que llegas?", ironiza el mensaje.
"Mensaje para chamanes y gurús del universo"
El tono humorístico continúa con uno de los apartados más llamativos del cartel, dirigido a "chamanes y gurús del universo". La Policía Local les recuerda que tras el eclipse "seguirá saliendo el sol, seguiremos vivos y hará calor… lo normal en agosto".
También se aconseja evitar desplazamientos entre las 15 y las 21 horas, llevar documentación "que no parezca falsa" para acreditar el destino en caso de controles o restricciones —reserva, contrato o certificado— y tener especialmente presente el riesgo alto de incendio. En caso de usar el vehículo, el cuerpo pide aparcar bien, respetar la señalización y cumplir la normativa.
La Policía Local y Protección Civil remarcan que estarán desplegados para ayudar y facilitar que todo el mundo pueda disfrutar del eclipse con seguridad. "No para fastidiarte el día", añade el aviso, manteniendo el tono cercano del comunicado.
El mensaje concluye con una última recomendación que resume el espíritu de la campaña: "Disfruta del espectáculo… pero hazlo con cabeza".
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