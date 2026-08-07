Un perro muerto y cuatro desnutridos en Ibiza reabren el debate sobre las penas por maltrato animal

El Partido Animalista Pacma reclama una reforma del Código Penal para endurecer las penas en los casos graves de maltrato animal después de conocerse la investigación por parte de la Guardia Civil de un hombre de 34 años por las condiciones en las que mantenía a cinco perros de caza en una finca rústica de Sant Josep, en Ibiza, donde uno de los animales fue hallado muerto y los otros cuatro presentaban un grave estado de desnutrición y deshidratación.

Pacma ha planteado esta reclamación este viernes al considerar insuficiente la respuesta penal prevista actualmente para los casos de maltrato que provocan la muerte o ponen en peligro la vida de los animales.

Otro e los canes desnutridos. / G.C.

Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil se desplazaron a la finca el pasado 22 de julio después de recibir información sobre una posible situación de abandono. Desde el exterior observaron a cinco perros, uno de ellos inmóvil, tendido en el suelo y aparentemente sin vida.

Una vez localizado el responsable de los animales, los agentes accedieron al recinto y comprobaron que los perros presentaban una delgadez extrema, desnutrición, deshidratación grave y una pérdida acusada de masa muscular. En la finca no había agua limpia ni alimento y los comederos y bebederos estaban vacíos, secos y cubiertos de suciedad, mientras que en el recinto se acumulaban basura y excrementos.

Los cuatro animales que permanecían con vida fueron retirados y trasladados al Centro de Protección de Animales Domésticos para recibir atención veterinaria y quedar bajo custodia.

Finca en la que se han hallado los animales. / Guardia Civil

El coordinador insular de Pacma en Ibiza, Olivier Hassler, valora la intervención del Seprona, aunque considera que el marco penal continúa siendo insuficiente incluso cuando se produce la muerte de un animal. La formación señala que el artículo 340 bis del Código Penal establece, cuando se causa la muerte de un animal doméstico, una pena de prisión de doce a veinticuatro meses y una inhabilitación de dos a cuatro años para la tenencia de animales y para actividades profesionales relacionadas con ellos.

Pacma sostiene además que los condenados, si carecen de antecedentes penales por el mismo tipo de delitos, no llegan a entrar en prisión. La formación política considera que estas penas no guardan proporción con la gravedad de los casos en los que una conducta prolongada de abandono o negligencia provoca sufrimiento extremo y la muerte de un animal, por lo que reclama un incremento de las penas de prisión y medidas que impidan de manera permanente que las personas condenadas puedan volver a asumir la custodia de animales.

El partido señala asimismo que el podenco ibicenco es una raza tradicionalmente vinculada a la actividad de la caza y que los perros registrados para este fin se encuentran actualmente fuera de la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales estatal. Pacma afirma que el amparo de estos animales, junto al de otras razas de perros empleadas para otras actividades, constituye una de sus principales reivindicaciones.