Llama la atención
La reclamación del obispo de Ibiza y Formentera, Vicent Ribas, para que el ascensor del Parador de Dalt Vila pueda ser utilizado por toda la ciudadanía. El obispo es consciente de las complicaciones de movilidad que ofrece la ciudad amurallada y, durante la celebración de Santa María de este miércoles en la catedral, exigió la apertura del elevador a toda la ciudadanía. Ribas considera que con el uso privado de las instalaciones del Parador, se está «engañando» al Ayuntamiento y a los ibicencos.
Que los fondeos ilegales sobre praderas de posidonia se reduzcan en todas las islas menos en Ibiza, donde encima se duplica su número. Los datos facilitados por el Informe Mar Balear 2026 son descorazonadores y además advierte de que cuatro de cada diez residuos retirados del mar son plásticos.
La reclamación al Govern de Antònia Maria Cirer, doctora en Biología y catedrática de Ciencias Naturales, de medidas «urgentes» en la lucha contra las serpientes, una amenaza contra el ecosistema de las Pitiusas, sobre todo del de Ibiza, y para la lagartija autóctona. Cirer advierte, y en eso coincide con el biólogo del Consell, Jaume Estarellas, de que a este ritmo Ibiza se quedará sin sargantanas en un plazo de entre dos y cuatro años.
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