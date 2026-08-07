Rafael Triguero ficha a Mbappé por un día en Ibiza

Kylian Mbappé ha aprovechado sus últimos días de vacaciones en Ibiza para no descuidar su preparación física. El delantero del Real Madrid se ha entrenado este viernes en instalaciones deportivas municipales de Vila, donde ha recibido la visita del alcalde de Ibiza, Rafael Triguero.

El primer edil ha difundido en sus redes sociales una fotografía junto al internacional francés y ha destacado la presencia del futbolista en la ciudad. «Un honor haber recibido hoy en nuestra ciudad a Kylian Mbappé, que ha aprovechado su estancia en Ibiza para entrenar en nuestras instalaciones municipales», ha escrito Triguero.

Mbappé no se ha ejercitado solo. Achraf Hakimi, futbolista del Paris Saint-Germain y amigo cercano del francés, también ha participado en los entrenamientos durante su estancia en la isla. Mundo Deportivo señala que ambos han utilizado las instalaciones vinculadas a la UD Ibiza para ponerse a punto antes de reincorporarse a sus respectivos equipos.

La sesión deportiva pone una nueva imagen a unas vacaciones en las Pitiusas que el propio Mbappé ha ido mostrando parcialmente a través de sus redes sociales. Durante estos días, el delantero ha disfrutado de jornadas en barco por Ibiza y Formentera, baños y buceo, comidas frente al mar y una visita a Atzaró, establecimiento que también compartió públicamente la presencia del futbolista.

Una fiesta con invitados internacionales

La estancia del delantero en Ibiza también ha coincidido con una de las fiestas privadas que más atención mediática ha generado esta semana en la isla. Mbappé acudió a la celebración del séptimo aniversario de la firma de joyería TwoJeys, fundada por Biel Juste y Joan Margarit.

La cita reunió a numerosos rostros conocidos del deporte y el entretenimiento. Entre los asistentes cuya presencia pudo verse en las imágenes difundidas por la propia marca estuvieron los futbolistas Dani Olmo y Eric García, la cantante Rita Ora y Lila Moss. También acudieron Leonardo DiCaprio y su pareja, la modelo Vittoria Ceretti, Achraf Hakimi, Ester Expósito y el propio Mbappé. La organización habría evitado mostrar imágenes de algunos de estos invitados a petición de los propios asistentes.

Mbappé ha compartido además en los últimos días imágenes de sus vacaciones en las que aparece Ester Expósito. El futbolista publicó un carrusel con distintos momentos de su paso por el Mediterráneo, entre ellos jornadas en el mar, buceo y una sesión de cine al aire libre en la que aparece la actriz.

El encuentro de este viernes con Triguero completa así una estancia en Ibiza en la que Mbappé ha combinado sus días de descanso con el trabajo físico antes de regresar a la actividad deportiva.