El PSOE pide retirar la publicidad de discotecas de los autobuses públicos de Ibiza

El Grupo Socialista en el Consell de Ibiza ha reclamado al presidente de la institución, Vicent Marí, la retirada de la publicidad de discotecas de los autobuses de la red de transporte público insular. El PSOE considera que la presencia de estos anuncios contradice el modelo turístico que Marí ha defendido públicamente en diferentes ocasiones.

Los socialistas recuerdan que el presidente del Consell ha criticado anteriormente la publicidad vinculada al ocio nocturno en el aeropuerto de Ibiza. En su discurso institucional del Vuit d'Agost de hace dos años, Marí censuró que «nuestra principal puerta de entrada, el aeropuerto, aproveche para hacer negocio publicitario explotando un cliché que no se corresponde con lo que realmente somos y con lo que ofrecemos a nuestros visitantes».

Autobús con una valla publicitaria en Ibiza. / PSOE

El PSOE destaca que, dos años después y con el nuevo servicio de transporte público gestionado por el Consell Insular, algunos autobuses circulan por la isla con grandes anuncios de discotecas en su exterior. A juicio del Grupo Socialista, esta situación pone de manifiesto una contradicción entre el discurso del presidente del Consell y las decisiones adoptadas por la propia institución.

«No representa la imagen que debe proyectar Ibiza»

«Vicent Marí pide a AENA que retire la publicidad de discotecas porque considera que no representa la imagen que debe proyectar Ibiza. Pero, mientras hace estos discursos, los autobuses del transporte público que dependen del Consell circulan con este mismo tipo de publicidad», ha criticado el conseller socialista Víctor Torres.

El PSOE acusa por ello al presidente del Consell de «hipocresía política» y sostiene que, si la institución considera que Ibiza no debe identificarse exclusivamente con el ocio nocturno, este criterio debería aplicarse también a los servicios que gestiona directamente.

Autobús con una valla gigante de Hi Ibiza. / PSOE

Los socialistas recuerdan además que los autobuses forman parte de un servicio público financiado con recursos públicos y consideran que, por su presencia diaria en las carreteras de todos los municipios, también contribuyen a proyectar la imagen de la isla.

«No sirve de nada pronunciar grandes discursos sobre el modelo turístico que necesita Ibiza si después las decisiones del mismo Consell no solo no los avalan, sino que van exactamente en la dirección contraria», ha añadido Torres.

El Grupo Socialista reclama finalmente al Consell de Ibiza que revise los criterios que regulan la explotación publicitaria del servicio de transporte público y que adopte las medidas necesarias para retirar de los autobuses de la red insular los anuncios de discotecas.

La reacción del PP

La reacción del PP de Ibiza no se ha hecho esperar. En una nota de prensa, consideran "desafortunada y ridícula la comparativa de publicidad de ocio nocturno que los socialistas han hecho hoy en una nota de prensa oportunista y sin criterio, en la que parecen querer desviar la atención de su responsabilidad para con el aeropuerto de Ibiza". "Las diferencias", indican, "son evidentes: mientras que actualmente 19 autobuses llevan publicidad de locales de ocio, lo que representa un 19% de los espacios disponibles para publicidad en la flota, en el aeropuerto de Ibiza hay alrededor de 100 espacios dedicados a este sector, lo que representa el 70% de los espacios disponibles. Además, el 20,83% de los espacios están destinados a bebidas alcohólicas, resultando entre ambos el 90,83% de los espacios del aeropuerto", detallan.

También indican que "resulta evidente la diferencia y justifica aquello en más de una ocasión ha manifestado el presidente Vicent Marí: no podemos quedarnos callados cuando la principal puerta de acceso de la isla parece más una discoteca que un aeropuerto y no solo por la sobrecarga de publicidad de discotecas y fiesta, sino porque, incluso, los domingos un dj ofrece sesiones de música house en el dutty free".

"Entrando en el fondo del asunto -añaden los populares-, cabe destacar que, tal como hemos manifestado en más de una ocasión, el Partido Popular no es de la opinión de demonizar ningún sector, y mucho menos uno, el del ocio, del que podemos sentirnos orgullosos de ser los números 1 del mundo. Al contrario, el Partido Popular trabaja por que la magnitud dell ocio fuera de nuestras fronteras sea proporcionada a su peso real en la isla, sin que eclipse a los demás productos, como sí ocurre en el aeropuerto, que tienen potencial para ser igual o más importantes para nuestro sector turístico como la gastronomía, el deporte, el patrimonio o la naturaleza entre otros".

Derecho a la publicidad de los locales de ocio

Por eso, agregan, "no tiene ningún sentido la nota de prensa de hoy del PSOE. Los locales de ocio que operan dentro de la ley tienen derecho a anunciarse, pero no a copar prácticamente la totalidad del espacio público, como ocurre en el aeropuerto de Ibiza".

Además, recuerdan que, "aunque el PSOE hable del aeropuerto como algo que le es ajeno, la actual secretaria de Estado de Turismo es, precisamente, la persona que va a intentar arrebatar la presidencia del Govern balear a Marga Prohens", en referencia a Rosario Sánchez, y que, "casualmente, presume estos días de haber sido artífice del cambio de nombre del aeropuerto de Mallorca".

Finalemente, desde el PP aputan que "si el PSOE de Baleares es capaz de cambiar el nombre de un aeropuerto, ¿no debería ser capaz de propiciar un viraje en la política publicitaria de la terminal ibicenca?". En esta línea, lamentan que, "por mucho que ahora quieran desviar la atención, nadie habla de que se prohíba la publicidad del ocio en la terminal, pero que 100 soportes de la terminal, sobre un total de 144 (de los que 4 están cedidos a instituciones) estén copados por locales de ocio es, sin duda, una política que el PSOE debería replantearse, antes de exigir nada a nadie.