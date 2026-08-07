Ibiza y Formentera mejoran la ocupación hotelera en julio y superan los datos del año pasado

La ocupación hotelera en Ibiza y Formentera alcanzó una media del 89,59% durante julio, 0,89 puntos porcentuales más que en el mismo mes de 2025, cuando se situó en el 88,70%, según los datos de la encuesta elaborada por la Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera (Fehif).

El comportamiento durante el mes fue de menos a más. La primera quincena registró una ocupación media del 87,45%, prácticamente en línea con el año anterior, con un incremento de 0,09 puntos, mientras que en la segunda mitad de julio la ocupación llegó al 91,59%, 1,69 puntos por encima del mismo periodo de 2025.

Por zonas turísticas, el municipio de Ibiza registró el mayor incremento del mes, con una mejora de 2,31 puntos, seguido de Santa Eulària, con 1,62 puntos más; Sant Antoni y Bahía, con un aumento de 1,12 puntos, y Sant Josep, con 0,19 puntos más. La Zona Norte fue la única que presentó un descenso respecto a julio del pasado año, con una variación de -2,54 puntos, mientras que Formentera mejoró ligeramente su ocupación, con un aumento de 0,22 puntos.

Los datos reflejan una evolución positiva

La presidenta de la Fehif, María Costa Roig, ha señalado que estos datos reflejan una evolución positiva de julio y consolidan, según su valoración, la tendencia observada desde el inicio de la temporada.

"La segunda quincena ha registrado un comportamiento especialmente favorable, permitiendo cerrar julio con una ocupación superior a la del pasado año. Seguiremos analizando la evolución de la temporada con prudencia y aportando datos objetivos que permitan conocer con precisión la realidad del sector hotelero en Ibiza y Formentera", ha afirmado Costa Roig.

En el acumulado de la temporada, comprendido entre mayo y julio, la ocupación media en las Pitiusas se sitúa en el 83,07%, frente al 81,26% alcanzado en el mismo periodo de 2025, lo que representa un incremento de 1,81 puntos porcentuales.

Por destinos, el mayor crecimiento acumulado corresponde a Sant Antoni y Bahía, con una mejora de 3,09 puntos, seguido de Sant Josep, con 2,88 puntos más; Santa Eulària, con un aumento de 2,21 puntos, e Ibiza, con 1,67 puntos más. La media de la isla de Ibiza aumenta 2,38 puntos, mientras que Formentera mejora 1,97 puntos respecto al mismo periodo del año anterior. La Zona Norte continúa siendo la única que presenta un descenso en el acumulado de la temporada, con una variación de -3,48 puntos.

La Fehif sostiene que los datos de julio muestran la consolidación de una temporada que, hasta el 7 de agosto, presenta una evolución favorable en términos de ocupación hotelera en el conjunto de Ibiza y Formentera, con resultados superiores a los registrados durante el mismo periodo del pasado año.