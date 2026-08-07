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Detenidos un hombre y una mujer tras hallar cinco coches robados en una finca de Ibiza

Los vehículos, todos de alta gama y sustraídos desde 2025, eran reclamados por distintas unidades policiales de la Comunidad de Madrid

El hallazgo se produjo durante la ejecución de un desalojo en un inmueble de Cala Llonga

Sustracción de vehículos en Cala Llonga.

Sustracción de vehículos en Cala Llonga. / Guardia Civil

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Redacción Ibiza

Ibiza

La Guardia Civil ha detenido en Ibiza a un hombre de 57 años y a una mujer de 55 como presuntos autores de delitos de sustracción de vehículos y receptación, después de localizar cinco coches robados en una finca rústica.

Los hechos se remontan a la mañana del pasado 30 de julio, cuando agentes de la Guardia Civil de Sant Josep acudieron a un inmueble situado en la zona de Cala Llonga para prestar auxilio durante la ejecución de una diligencia de lanzamiento judicial.

Lo que inicialmente era una intervención de apoyo en un desalojo derivó en una actuación policial después de que los agentes observaran cómo un hombre trataba de sacar varios turismos del interior de la parcela.

Comprobaron las matrículas

Ante esta situación, los guardias civiles procedieron a identificar al hombre y comprobaron las placas de matrícula y los números de bastidor de los vehículos en las bases de datos policiales.

Las consultas permitieron constatar que un total de cinco turismos de alta gama estacionados en la finca figuraban con un señalamiento en vigor por sustracción desde el año 2025.

Los vehículos eran, además, reclamados por distintas unidades policiales de la Comunidad de Madrid. Tras realizar las correspondientes indagaciones, la mujer que ocupaba la vivienda objeto del desalojo entregó a los agentes la totalidad de las llaves de los automóviles.

Según ha informado la Guardia Civil, ninguno de los dos ocupantes pudo aportar autorización, documentación ni una explicación coherente que justificara la posesión de los cinco vehículos sustraídos.

Ante los indicios de delito detectados durante la intervención, los agentes procedieron finalmente a la detención del hombre y de la mujer como presuntos autores de los delitos de sustracción de vehículos y receptación.

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La Guardia Civil logró de este modo recuperar los cinco coches, que permanecían reclamados desde el pasado año por diferentes unidades policiales madrileñas.

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