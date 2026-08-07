Consulta aquí todos los cortes de tráfico y las restricciones en Ibiza por el eclipse solar del 12 de agosto

El Consell Insular de Ibiza ha informado de las restricciones de acceso, cortes de circulación y posibles afecciones al tráfico previstas para el próximo miércoles 12 de agosto con motivo del eclipse solar total, una jornada para la que se espera una elevada afluencia de personas y vehículos, especialmente en las zonas costeras y en los principales puntos de observación de la isla.

La institución recomienda a residentes y visitantes planificar los desplazamientos con antelación, evitar en la medida de lo posible el vehículo privado para acceder a las áreas con mayor concentración de público y respetar en todo momento la señalización provisional y las indicaciones del personal responsable.

Las restricciones podrán activarse, ampliarse o modificarse durante la jornada en función de la evolución del tráfico. Las principales afecciones se concentrarán en los municipios de Sant Josep de sa Talaia, Sant Antoni y Sant Joan.

Sant Josep concentra buena parte de las restricciones

En Sant Josep se han establecido diferentes niveles de limitación en los accesos a Caló de s’Oli, Platges de Comte, Cala Llentia, Cala Tarida, Cala Molí, Cala Vedella, Cala Carbó, Cala d’Hort y sa Talaia.

En Cala d’Hort, el acceso al aparcamiento de la playa quedará cerrado a partir de las 12 horas. Desde las 15 horas, el acceso a sa Talaia quedará limitado a residentes, al igual que el camí de ses Roques Males-Punta de sa Jassena, los caminos de acceso a Cala Llentia y el carrer Coral Mar.

A partir de las 17 horas se cerrará el acceso a Cala Tarida por el carrer des Massot y se establecerán restricciones en Cala Molí y Cala Vedella. En este último punto, se cortará el acceso por el carrer Castelldefels en dirección a Cala d’Hort.

En Caló de s’Oli, los principales accesos quedarán cerrados desde las 19 horas. Las carreteras que pueden verse afectadas incluyen el camí de Cala Comte (EI-701), el camí de Cala Bassa (EI-702), el camí de Cala d’Hort y el camí de Cala Molí en su intersección con Cala Tarida.

El dispositivo contempla además la posibilidad de imponer nuevas restricciones si aumenta la congestión en los accesos a Cala Comte, Cala Tarida, Cala Molí, Cala Vedella, Cala Carbó y Cala d’Hort.

Las zonas oficiales de observación habilitadas en el municipio serán Platges de Comte, Cala Bassa, Cala Tarida, Cala Vedella y Cala d’Hort.

Controles en los accesos a Sant Antoni

En Sant Antoni se prevén restricciones puntuales tanto en los principales accesos al núcleo urbano como en diferentes zonas costeras. Entre las medidas previstas figura el cierre del acceso al aparcamiento y a la zona de la desaladora, así como el cierre al tráfico de vehículos por la carretera de Cala Gració.

También podrán aplicarse restricciones de entrada al municipio por la avenida de Portmany, desviando el tráfico hacia el acceso norte, y por la avenida del Doctor Fleming, con desvíos por la zona de ses Païsses.

Entre las vías que pueden verse afectadas se encuentran la EI-600 entre Ibiza y Sant Antoni, la EI-700 entre Sant Josep y Sant Antoni, la PM-812 hacia Santa Agnès, las carreteras de Cap Negret y Cala Gració, la ronda de ses Païsses, las avenidas del Doctor Fleming, Portmany y Sant Agustí, y los caminos de sa Vorera y des Regueró.

Las zonas oficiales de observación serán Cala Gració, la costa de Sant Antoni y sa Pedrera-Port des Torrent.

Las autoridades esperan además una elevada presencia de personas en el paseo de Ponent, Caló des Moro, es Puet y el paseo de s’Arenal, especialmente en la zona de sa Punta des Molí.

Sant Joan podrá restringir los principales miradores

En Sant Joan se espera una fuerte concentración de visitantes en Na Xamena, Cala Benirràs, es Caló de s’Illa, Cala Xarraca y el far des Moscarter, considerados algunos de los principales puntos de observación del fenómeno.

En función de la evolución del tráfico y de la presencia de público, podrán establecerse controles y restricciones de acceso para garantizar la seguridad y evitar problemas de movilidad.

El Consell recomienda a quienes tengan previsto desplazarse a Benirràs, Na Xamena, es Caló de s’Illa, Cala Xarraca, Portinatx o el far des Moscarter hacerlo con suficiente antelación, ya que los accesos podrían quedar regulados o restringidos durante la tarde.

Llamamiento a evitar el vehículo privado

El Consell de Ibiza pide la colaboración ciudadana para reducir la presión sobre la red viaria durante una jornada que se prevé excepcional. Entre las principales recomendaciones figuran anticipar los desplazamientos, utilizar preferentemente las zonas oficiales de observación, evitar el vehículo privado en lugares ya saturados y no estacionar en arcenes, caminos o espacios no habilitados.

La institución también aconseja consultar los canales oficiales antes de iniciar cualquier desplazamiento, puesto que las restricciones podrán variar a lo largo del día dependiendo de la situación del tráfico.

El dispositivo tiene como objetivo garantizar una movilidad segura, proteger los espacios naturales y facilitar que residentes y visitantes puedan disfrutar del eclipse con las máximas garantías.