Roban en un bar las donaciones destinadas al Ibiza Rugby Club y las cámaras lo graban

La propiedad de un bar de Ibiza ha denunciado la desaparición de un bote de donativos cuya recaudación estaba destinada íntegramente al Ibiza Rugby Club, entidad deportiva local dedicada a la promoción del rugby y a la formación de jugadores en la isla. «Hoy nos hemos llevado una enorme decepción», lamentan desde el establecimiento en un mensaje difundido tras descubrir lo ocurrido, y recalcan que el dinero depositado en el recipiente «no era para el negocio», sino que procedía de las aportaciones realizadas por clientes para colaborar con el club ibicenco.

Desde la propiedad del bar hacen un llamamiento a la persona que se llevó el bote para que lo devuelva, incluso sin necesidad de identificarse, aunque en el vídeo se le reconoce perfectamente. «Todavía está a tiempo de hacer lo correcto», señalan. Según explican, los hechos ya han sido denunciados en la comisaría de la Policía Nacional.

La cámara lo grabó todo

La propiedad del establecimiento ha acompañado su denuncia con imágenes de una cámara de videovigilancia del interior del local, en las que se observa durante aproximadamente dos minutos a varios clientes junto a la barra y las mesas. Otros permanecen también en el bar durante la secuencia, al fondo, jugando al billar. En el fragmento facilitado se aprecia con suficiente claridad el momento exacto en el que desaparece el bote. Lo coge un cliente que está acodado en la barra; en un momento dado, y después de comprobar que nadie miraba, alarga el brazo, coge el bote y se lo mete en el pantalón, protegido por su camiseta. Inmediatamente después, hace un amago de darle un trago a su bebida y sale del bar.

Más allá de la pérdida económica, desde el entorno del Ibiza Rugby Club recuerdan que el episodio afecta a la solidaridad de todas aquellas personas que habían querido colaborar con una entidad que reivindica valores como «el respeto, la lealtad, el compañerismo, la humildad, el compromiso y el esfuerzo».

Incluso han lanzado una invitación a quien se llevó el bote para que se acerque a conocer el club y participe en un entrenamiento. «El rugby es mucho más que un deporte: es una escuela de valores», destacan.

El establecimiento confía ahora en que la difusión de lo ocurrido permita recuperar el dinero destinado al club: «No se trata solo de dinero; se trata de respetar la solidaridad de todas las personas que quisieron ayudar».