Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Hamacas y sombrillas en FormenteraAscensor del Parador de IbizaVigilancia durante el eclipseTraslado de residuos a Mallorca
instagramlinkedin

Discotecas

Grandes nombres de la electrónica toman la pista de Pacha Ibiza

Marco Carola, Solomun, KAYTRANADA y Roger Sanchez lideran la agenda

Imagen de archivo de una fiesta Flower Power. | PACHA IBIZA

Imagen de archivo de una fiesta Flower Power. | PACHA IBIZA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción Ibiza

Pacha Ibiza afronta uno de los tramos más intensos de agosto con una programación que reúne grandes nombres, sonidos diversos y el magnetismo que ha convertido al club en un icono internacional. La última semana ya dejó imágenes memorables, con Alix Earle, Cathy Guetta y la supermodelo Winnie Harlow disfrutando de la pista. Ahora, la atención se concentra en cinco jornadas consecutivas de música y celebración.

El viernes, Marco Carola presenta Music On en Pacha Ibiza, acompañado por Dennis Cruz, Prospa, Davide Squillace y Cuki. La propuesta trae a la pista de baile ritmos contundentes y energía constante. Ese mismo día, Cova Santa acoge WooMooN Renaissance, con Jan Blomqvist, Oliver Koletzki, Elisa Elisa y Share, una alternativa envolvente para quienes buscan una experiencia diferente.

El espíritu hippy toma la pista de baile

El sábado, Roger Sanchez toma el mando de Flower Power junto a Louie Vega, Anané, Minna y Sam Oui. El resultado será una combinación de clásicos, elegancia house y el ambiente colorido de una de las fiestas más reconocibles de Ibiza.

El domingo llega Solomun+1, con Solomun al frente durante toda la noche y un apoyo especial de HalfPint b2b NYRA. El lunes, Sonny Fodera comparte cartel con Armand Van Helden y Siân Owen, en una cita diseñada para mantener la pista en movimiento.

Noticias relacionadas y más

La agenda culmina el martes con KAYTRANADA, acompañado por Skream y Kitty Ca$h. Una clausura semanal de alto nivel que confirma la variedad de Pacha y su capacidad para conectar generaciones, estilos y públicos. Cinco noches, múltiples atmósferas y una misma invitación: vivir agosto desde el corazón de la pista.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un choque en cadena entre un coche de gran cilindrada y tres taxis deja seis heridos, uno de ellos grave, en la carretera de Sant Antoni
  2. Cómo salvar las plantas del calor extremo: las claves para regarlas sin dañarlas
  3. Ampliado el proceso contra la trama rusa de blanqueo que quería comprar dos discotecas en Ibiza
  4. María Torres Marí sobre la crisis de vivienda en Ibiza: 'No hay escasez de casas. Hay demasiadas personas
  5. La memoria de Ibiza se activa con la vuelta de Manumission: 'No había tregua, todos los días eran una fiesta', recuerda Antonia Rb
  6. Guía para ver el eclipse total de sol en Ibiza y no acabar observándolo desde una carretera
  7. Cortes de tráfico por el eclipse en Sant Josep: 'Solo podrán acceder residentes y personas con causa justificada
  8. Horas claves para encontrar al vecino de Sant Joan tras cuatro días de búsqueda

Rafael Triguero ficha a Mbappé por un día en Ibiza

Rafael Triguero ficha a Mbappé por un día en Ibiza

Detenidos un hombre y una mujer tras hallar cinco coches robados en una finca de Ibiza

Detenidos un hombre y una mujer tras hallar cinco coches robados en una finca de Ibiza

La planta de Tirme ya comienza a incinerar los residuos acumulados procedentes de Ibiza

La planta de Tirme ya comienza a incinerar los residuos acumulados procedentes de Ibiza

“Las viviendas no son discotecas”: Sant Josep sanciona con 700.000 euros varias fiestas ilegales

“Las viviendas no son discotecas”: Sant Josep sanciona con 700.000 euros varias fiestas ilegales

Así vivió Ibiza el eclipse de 1905, entre tejados, cristales ahumados y un «¡Adiós para siempre!»

Así vivió Ibiza el eclipse de 1905, entre tejados, cristales ahumados y un «¡Adiós para siempre!»

"Son dos minutos, no te vuelvas loco": la Policía de Sant Josep tira de humor para lanzar sus recomendaciones durante el eclipse

"Son dos minutos, no te vuelvas loco": la Policía de Sant Josep tira de humor para lanzar sus recomendaciones durante el eclipse

Ibiza y Formentera mejoran la ocupación hotelera en julio y superan los datos del año pasado

Ibiza y Formentera mejoran la ocupación hotelera en julio y superan los datos del año pasado

Acoustic Springsteen lleva ‘The River’ hasta la puesta de sol de Ibiza

Acoustic Springsteen lleva ‘The River’ hasta la puesta de sol de Ibiza
Tracking Pixel Contents