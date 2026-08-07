Discotecas
Grandes nombres de la electrónica toman la pista de Pacha Ibiza
Marco Carola, Solomun, KAYTRANADA y Roger Sanchez lideran la agenda
Pacha Ibiza afronta uno de los tramos más intensos de agosto con una programación que reúne grandes nombres, sonidos diversos y el magnetismo que ha convertido al club en un icono internacional. La última semana ya dejó imágenes memorables, con Alix Earle, Cathy Guetta y la supermodelo Winnie Harlow disfrutando de la pista. Ahora, la atención se concentra en cinco jornadas consecutivas de música y celebración.
El viernes, Marco Carola presenta Music On en Pacha Ibiza, acompañado por Dennis Cruz, Prospa, Davide Squillace y Cuki. La propuesta trae a la pista de baile ritmos contundentes y energía constante. Ese mismo día, Cova Santa acoge WooMooN Renaissance, con Jan Blomqvist, Oliver Koletzki, Elisa Elisa y Share, una alternativa envolvente para quienes buscan una experiencia diferente.
El espíritu hippy toma la pista de baile
El sábado, Roger Sanchez toma el mando de Flower Power junto a Louie Vega, Anané, Minna y Sam Oui. El resultado será una combinación de clásicos, elegancia house y el ambiente colorido de una de las fiestas más reconocibles de Ibiza.
El domingo llega Solomun+1, con Solomun al frente durante toda la noche y un apoyo especial de HalfPint b2b NYRA. El lunes, Sonny Fodera comparte cartel con Armand Van Helden y Siân Owen, en una cita diseñada para mantener la pista en movimiento.
La agenda culmina el martes con KAYTRANADA, acompañado por Skream y Kitty Ca$h. Una clausura semanal de alto nivel que confirma la variedad de Pacha y su capacidad para conectar generaciones, estilos y públicos. Cinco noches, múltiples atmósferas y una misma invitación: vivir agosto desde el corazón de la pista.
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