Grandes nombres de la electrónica toman la pista de Pacha Ibiza

Pacha Ibiza afronta uno de los tramos más intensos de agosto con una programación que reúne grandes nombres, sonidos diversos y el magnetismo que ha convertido al club en un icono internacional. La última semana ya dejó imágenes memorables, con Alix Earle, Cathy Guetta y la supermodelo Winnie Harlow disfrutando de la pista. Ahora, la atención se concentra en cinco jornadas consecutivas de música y celebración.

El viernes, Marco Carola presenta Music On en Pacha Ibiza, acompañado por Dennis Cruz, Prospa, Davide Squillace y Cuki. La propuesta trae a la pista de baile ritmos contundentes y energía constante. Ese mismo día, Cova Santa acoge WooMooN Renaissance, con Jan Blomqvist, Oliver Koletzki, Elisa Elisa y Share, una alternativa envolvente para quienes buscan una experiencia diferente.

El espíritu hippy toma la pista de baile

El sábado, Roger Sanchez toma el mando de Flower Power junto a Louie Vega, Anané, Minna y Sam Oui. El resultado será una combinación de clásicos, elegancia house y el ambiente colorido de una de las fiestas más reconocibles de Ibiza.

El domingo llega Solomun+1, con Solomun al frente durante toda la noche y un apoyo especial de HalfPint b2b NYRA. El lunes, Sonny Fodera comparte cartel con Armand Van Helden y Siân Owen, en una cita diseñada para mantener la pista en movimiento.

La agenda culmina el martes con KAYTRANADA, acompañado por Skream y Kitty Ca$h. Una clausura semanal de alto nivel que confirma la variedad de Pacha y su capacidad para conectar generaciones, estilos y públicos. Cinco noches, múltiples atmósferas y una misma invitación: vivir agosto desde el corazón de la pista.