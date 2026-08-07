Dos gigantes del house se citan este sábado en ANTS en Ushuaïa Ibiza

Este sábado, ANTS vuelve a tomar Ushuaïa Ibiza con una de las combinaciones más atractivas de la temporada. Green Velvet y Patrick Topping protagonizan un esperado B2B en una jornada que reafirma el nuevo rumbo de la residencia: menos artificio, más pista de baile y una selección artística que sitúa la música en el centro de la experiencia.

La temporada 2026 marca una nueva etapa para ANTS, recuperando el espíritu que convirtió a The Colony en uno de los grandes referentes de la escena electrónica internacional. Bajo el lema ‘No System. Only Sound.’, la residencia reivindica la pista de baile como único protagonista, apostando por una programación que reúne a figuras consolidadas junto a una nueva generación de artistas que está redefiniendo el house y el tech house contemporáneo.

El gran reclamo de la jornada será el encuentro entre Green Velvet, leyenda indiscutible del house de Chicago, y Patrick Topping, uno de los nombres más influyentes de la escena británica, en un B2B que promete combinar personalidad, groove y una selección musical tan imprevisible como contundente. Junto a ellos, SG Lewis aportará su característica mezcla de house, disco y electrónica, mientras que Omri., Jay De Lys y Raul Rodriguez completan un cartel que refleja el equilibrio entre referentes internacionales y nuevos protagonistas de la escena.

Con este nuevo enfoque, ANTS continúa consolidando su identidad como una de las residencias imprescindibles del verano ibicenco, donde cada sábado miles de clubbers se reúnen bajo una misma premisa: ‘No System. Only Sound’.