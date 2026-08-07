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Dos formas de vivir la electrónica se citan en Hï Ibiza

Francis Mercier y Andrea Oliva vuelven a conectar los sonidos de Solèy y All I Need

Francis Mercier en Hï Ibiza. | TNL

Francis Mercier en Hï Ibiza. | TNL

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Redacción Ibiza

Los lunes de Hï Ibiza reúnen dos propuestas con personalidades muy distintas que reflejan diferentes maneras de entender la cultura de club.

En el Theatre, Solèy traslada a la pista la visión global de Francis Mercier. Más que una fiesta, el concepto se ha consolidado como una comunidad internacional que celebra la diversidad cultural a través de un house que fusiona con naturalidad raíces africanas y caribeñas con influencias árabes, latinas y europeas. Este lunes contará con la participación de AVÖ, el B2B entre Philou Louzolo y Cincity y Tjondoo.

En la Club Room, Andrea Oliva presenta All I Need, el sello y plataforma creativa con la que ha construido una comunidad internacional alrededor de su visión del clubbing. El dj regresa a la sala donde comenzó su historia como residente en Hï Ibiza, esta vez al frente de un proyecto propio. En esta ocasión estará acompañado por Kaz James.

Juntas, Solèy y All I Need conforman una de las programaciones más singulares de la temporada, con dos maneras complementarias de entender la electrónica contemporánea.

Elegido Club Nº1 del Mundo por DJ Mag durante cuatro años consecutivos (2022-2025), Hï Ibiza completa su propuesta con una ambiciosa programación artística desarrollada por The Night League en colaboración con W1 Curates. Esculturas, grandes murales, intervenciones visuales sobre la fachada y una galería inmersiva de arte digital convierten el recinto en un espacio donde arte contemporáneo, moda y cultura electrónica dialogan bajo un mismo espíritu: Connecting Cultures.

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