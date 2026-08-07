Las Festes de la Terra de Ibiza llegan a su fin de semana grande con sa Berenada, los fuegos de Sant Ciriac y el derbi

Las Festes de la Terra 2026 alcanzan este fin de semana uno de sus momentos más intensos con tres de las citas más esperadas del programa: Sa Berenada en el Puig des Molins, el partido entre la UD Ibiza y la SD Ibiza y el tradicional castillo de fuegos artificiales de Sant Ciriac en el puerto de Ibiza.

El programa preparado por el Ayuntamiento de Eivissa combinará desde este viernes y hasta el domingo tradición, deporte, música y actividades familiares, con especial protagonismo para la festividad de Sant Ciriac este sábado, 8 de agosto.

Las actividades comenzarán ya este viernes, 7 de agosto. A las 16 horas se celebrará el Trofeo de Vela Festes de la Terra en la playa de Talamanca, mientras que a partir de las 19 horas la playa de sa Punta, en es Viver, acogerá una tarde y noche de música con las actuaciones en directo de Soul Doctor, Matteo Crocetti y Gabriel de Miranda, seguidas por las sesiones de los DJ FelixDaFunk, Oscar Colorado e Ismael García.

El parque Reina Sofia concentrará otras dos propuestas de la jornada. A las 20.30 horas tendrá lugar el espectáculo familiar ‘Disney Clàssics’, de ALTV Produccions, y a las 22 horas llegará el turno de ‘Pensa en Wilbur’, dentro del ciclo Ibiza Comedy Club.

Sant Ciriac, día grande de las fiestas

El sábado 8 de agosto, festividad de Sant Ciriac, comenzará con los actos más tradicionales e institucionales. El programa incluye el concierto de la Banda de Música Ciutat d'Eivissa, la misa institucional, la procesión, el homenaje a Guillem de Montgrí y el baile de la Federació de Colles de Ball d'Eivissa.

A partir de las 18 horas, el Puig des Molins volverá a llenarse de ambiente con Sa Berenada Popular, una de las citas más arraigadas de las Festes de la Terra. Habrá talleres infantiles, tiro con arco, elaboración de fanalets tradicionales y música a cargo de la Banda del Cristo del Gran Poder.

La vertiente gastronómica llegará con un berenar popular de grandes dimensiones: se repartirán 800 raciones de paella y 500 kilos de sandía entre los participantes.

Casi al mismo tiempo, el fútbol reclamará su cuota de protagonismo. A las 20 horas, Can Misses acogerá el Partido de las Festes de la Terra entre la UD Ibiza y la SD Ibiza, que por segundo año consecutivo enfrentará en un amistoso de pretemporada a los dos principales clubes de la ciudad.

La noche continuará con el concierto de Endèmics en el parque Reina Sofia y alcanzará su punto culminante a medianoche con el tradicional castillo de fuegos artificiales de Sant Ciriac, organizado por el Consell Insular d'Eivissa en el puerto de Ibiza. Tras los fuegos, la música regresará al parque Reina Sofia con el concierto del grupo Esta Me La Sé.

Ajedrez, magia, espuma y Eivissa Dona Fest

La programación no terminará el sábado. El domingo 9 de agosto continuarán las actividades para todas las edades, con el Campeonato Popular de Ajedrez en el parque de la Pau y una mañana especialmente dirigida al público familiar en la plaza de Antoni Albert i Nieto.

Este espacio acogerá un espectáculo de magia, talleres infantiles, castillos hinchables acuáticos y una fiesta de la espuma. Por la tarde se celebrará la carrera de orientación ‘El Soto’.

También arrancará la segunda edición del Eivissa Dona Fest, que llevará al parque Reina Sofia las sesiones de las DJ MS MTNEZ, Tania Moon, Jessica Ros, Elis Rojas y Gigi Rojas.

Durante todo el fin de semana permanecerá además abierta al público la exposición ‘Tanit. La Diosa y la Isla’, de Rodrigo Martins, en el centro polivalente de Sa Peixateria.

El concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Eivissa, Fran Torres, ha invitado a residentes y visitantes a participar en un fin de semana que «concentra algunos de los actos más emblemáticos de las Festes de la Terra» y que, ha destacado, sirve para poner en valor «la historia, las tradiciones y la vitalidad cultural de Eivissa».