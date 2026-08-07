De la explosión de color al techno más contundente en [UNVRS]

Este sábado, elrow vuelve a [UNVRS] con Hallucinarium 2.0, la evolución más inmersiva y vanguardista de una de las temáticas más emblemáticas de la marca.

Inspirada en el universo artístico de Alex Grey y Allyson Grey, esta nueva versión pone al servicio de la experiencia las capacidades audiovisuales y escénicas del Club Nº 1 del Mundo. Esculturas monumentales, efectos visuales, iluminación de última generación y performances envuelven al público en un paisaje psicodélico.

Como es habitual en el universo elrow, la pista se convertirá en un espectáculo en constante movimiento con confeti, explosiones de color y una legión de personajes surrealistas como zancudos, criaturas fantásticas y performers inspirados en el imaginario de Hallucinarium.

La banda sonora estará protagonizada por Nic Fanciulli, uno de los nombres imprescindibles del house británico; Sam Divine, referente internacional del sello Defected; De La Swing, uno de los artistas más representativos de elrow Music; y Easttown.

El domingo vuelve Carl Cox, cuya residencia se ha convertido en una de las grandes citas del verano en Ibiza. Cada domingo, el dj británico propone un recorrido por las distintas expresiones del house y el techno. En esta ocasión compartirá cabina con Luciano, uno de los grandes referentes del techno minimal y el house contemporáneo; Ilario Alicante, figura clave del techno italiano y habitual de escenarios internacionales; y la dj alemana criada en España, Tini Gessler.

La programación se completa en Wild Comet con la residencia semanal de Melon Bomb.