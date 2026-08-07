Séptima jornada de búsqueda de Antonio Escandell en Sant Joan: "Rezar, que haya suerte y que lo encontremos"

"Es como si se hubiera evaporado". Así describen los familiares la desaparición de Antonio Escandell Torres, que tuvo lugar el pasado 31 de julio y que, desde entonces, mantiene en vilo a la comunidad de Sant Joan y al resto de la isla. Escandell, de 82 años y con alzhéimer, salió a dar uno de sus frecuentes paseos por el campo, pero no regresó a casa y desde entonces no se le ha vuelto a ver. Siete días después, su ausencia sigue sin una explicación y la búsqueda continúa.

Voluntarios y cazadores se organizan para salir en búsqueda de Escandell / Toni Escobar / Toni Escobar

Una vida ligada al norte de Ibiza

Escandell es natural de la zona de Can Taronges, situada entre Sant Joan y Sant Miquel. Según sus familiares, dedicó muchos años de su vida a trabajar en la empresa de transporte de pasajeros HF Vilás, donde ejercía como conductor de autobús. Según sus allegados, era el encargado de cubrir la ruta que abarca Santa Eulària, la cala de Sant Vicent y Portinatx.

Además, ayudó a fundar la Colla de Labritja y se dedicaba también a la agricultura, una actividad vinculada al entorno rural en el que vivía.

Un amplio dispositivo de búsqueda

Durante los primeros días se instaló junto a la vivienda familiar un Puesto de Mando Avanzado (PMA), desde el que se coordinó un dispositivo con efectivos de la Guardia Civil, Policía Local, bomberos y Protección Civil. Con la ayuda de perros adiestrados, drones y hasta un helicóptero, los equipos rastrearon las inmediaciones de la vivienda y los lugares que Escandell solía frecuentar, sin éxito.

Tras varios días de búsqueda incesante bajo un sol abrasador, el dispositivo especial se desmanteló y se trasladó al cuartel de Bomberos de Ibiza. Desde allí, los profesionales se organizan en grupos para continuar con los rastreos por turnos.

El Camí de Cas Vidals atraviesa la zona donde desapareció Escandell / Toni Escobar / Toni Escobar

Voluntarios y cazadores

Este viernes, en la séptima jornada de búsqueda, una veintena de voluntarios de Protección Civil, junto con integrantes de la Federación Balear de Caza, han salido nuevamente en busca de Escandell. En total, alrededor de cuarenta personas han participado en el dispositivo de búsqueda.

"Se dará lo mejor de cada uno, como todos estos días, y rezar y que haya suerte y se encuentre", manifestó un efectivo de Protección Civil, quien explicó que volverían a buscar en lugares ya rastreados y también en zonas nuevas. "Por si se nos ha escapado algún sitio, para estar más seguros. También abrirnos más y mirar en puntos que se han mirado menos", añadió.

En esta jornada, los equipos se centrarán además en zonas de bosque especialmente densas, donde la vegetación dificulta la visibilidad y no llega la visión del helicóptero ni de los drones.

Dos hombres se adentran en un camino de tierra para continuar con la búsqueda / Toni Escobar / Toni Escobar

Conocedores del terreno

La participación de los cazadores permitirá reforzar la búsqueda en este tipo de espacios, "ya que conocen muy bien los bosques, hay que aprovecharlos al máximo", expresó este miembro del operativo. "Su ayuda nos será muy útil".

Los cazadores, acompañados por un perro de caza, se repartieron por diferentes zonas para continuar con las labores de búsqueda y revisar los lugares con la vegetación más cerrada.

Llamamiento a la colaboración

Mientras continúan las labores sobre el terreno, tanto la ONG SOS Desaparecidos como Emergencias del Govern balear han difundido en sus redes sociales una fotografía de Escandell junto con datos como su edad y su vestimenta para pedir colaboración ciudadana en las labores de búsqueda.

El llamamiento continúa activo mientras familiares, voluntarios y profesionales afrontan una nueva jornada de búsqueda con la esperanza de encontrar alguna pista que permita dar con su paradero.