Denuncian vertidos contaminantes del aeropuerto en el Parque Natural

"La depuradora del aeropuerto supera en 17 veces los parámetros legales establecidos" en materia de depuración de aguas. El portavoz de Aliança per l’Aigua, Rafael Tur, explicó los resultados de análisis de vertidos de aguas fecales en el Parque Natural de ses Salines debido, denunciaron, al mal uso por parte de AENA de la depuradora ubicada en el Torrent de sa Font. Y añadió en una rueda de prensa celebrada en la sede del Institut d’Estudis Eivissencs (IEE) que «representamos a la sociedad civil y, evidentemente, informaremos a la Fiscalía de la situación».

La denuncia, secundada por varias asociaciones ( elGEN,Amics de la Terra, la propia Aliança per l’Aigua, la Associació de Veïns de Rafel Trobat y la Associació de Veïns de sa Caleta, entre otras), se basa en los resultados de cuatro muestreos realizados entre el 12 de junio y el 22 de julio por un laboratorio autorizado por la conselleria de Salud y que, en principio, demuestran, desde el punto de vista sanitario, el incumplimiento de la normativa de aguas depuradas en relación a la contaminación por materia fecal.

En este sentido, Tur apunta que se está llevando a cabo "una política extractiva que tiene a la isla como una vaca a la que hay que ordeñar todo lo que se pueda, independientemente de lo que opinen los ibicencos y de sus intereses".

Tur: "Nos extraen los recursos y nos dejan la mierda"

Y agrega: "No se trata de si es algo que nos gusta o no, se trata de un dato que demuestra que están incumpliendo con la legalidad en relación con la depuración de agua. El aeropuerto lleva a cabo una política colonialista total en la que nos quitan los recursos. Me sabe mal decirlo así, pero lo que hacen es extraer los recursos hídricos y dejarnos, en este caso, la mierda, y llevarse el dinero. Esta situación no la podemos permitir los ibicencos".

Al margen de la "sobrepasada depuradora", Tur señala que "el aeropuerto no está conectado a la red pública de agua y que la captación se hace a través de un pozo con agua salada". Según apunta, "para desalarla, se lleva a cabo un proceso con una desaladora que no está aprobada, ya que no tiene autorización y tiene una proporción de 50/50. Los residuos que se desechan acaban en algún punto de un parque natural, lo que es ilegal".

Tur concluye: "Parece que ni los partidos políticos ni las administraciones están haciendo caso. Prestan más atención a potenciar las salas VIP del aeropuerto y a incrementar el número de puertas de embarque que a arreglar las infraestructuras que nos afectan a los ibicencos. A mí que haya salas VIP no me importa demasiado".

Por su parte, la presidenta de la asociación Amics de la Terra, Hazel Morgan, quien también asiste a la rueda de prensa celebrada este viernes en la sede del Institut d'Estudis Eivissencs (IEE), afirma que en Ibiza "las infraestructuras no dan abasto ni de agua, ni de luz ni de carreteras". "Ibiza está al límite, no es una percepción, es una realidad".

Hazel Morgan: "Se está haciendo una gestión lamentable e ilegal"

Además, Morgan se muestra crítica con el proyecto de ampliación del aeropuerto de Ibiza, cuya gestión y planificación Aena licita por 16,2 millones: "Las noticias más importantes que nos llegan en la actualidad sobre el agua demuestran que la enorme cantidad de personas que pasan por el aeropuerto no saben gestionarla. Se está haciendo una gestión lamentable e ilegal y aún nos quieren hacer creer que la ampliación de la terminal será una noticia positiva. Nadie se cree que la ampliación del aeropuerto no supondrá la llegada de más turistas".

La rueda de prensa empieza con el discurso del presidente del IEE, Mariano Mayans, quien considera que este acto nace de la reivindicación de los ibicencos: "La sociedad ibicenca está cansada del crecimiento y de decisiones como la de querer incrementar la capacidad del aeropuerto en la isla, ya que esto supone problemas en temas como la gestión del agua, el tráfico en las carreteras o la accesibilidad a la vivienda". Asimismo, Mayans lamenta que "no se está pensando en los ibicencos". Y concluye: "Está muy claro que Aena no sabe gestionar lo que tiene".

Por su parte, Mario Riera, de la Associació de Veïns de sa Caleta, recuerda que Ibiza "es un territorio limitado". "No podemos crecer más", agrega.

Reacción de AENA

Por su parte, Aena ha respondido a las críticas y ha insistido en la defensa de su actuación que hizo la pasada semana: "En base a las autorizaciones vigentes otorgadas por las autoridades competentes, el Aeropuerto de Ibiza se abastece exclusivamente mediante sus cinco pozos propios autorizados, la recogida de agua pluvial y la optimización del uso de agua regenerada. Los volúmenes de captación se mantienen en todo momento dentro de los límites autorizados por las administraciones correspondientes. Todos los datos relativos a la extracción y el consumo de agua, así como las analíticas y reportes que resultan de aplicación, son comunicados periódicamente por el aeropuerto a los organismos competentes. Todo ello se realiza en cumplimiento de las obligaciones administrativas y legales establecidas. Además, la depuradora cuenta también con todos los permisos".

La polémica vuelve así a situar la gestión del agua y el impacto de las infraestructuras aeroportuarias en el centro del debate sobre los límites de crecimiento de Ibiza y la protección de un entorno especialmente sensible como el Parque Natural de ses Salines.