Los cuatro perros rescatados con vida en Sant Josep están fuera de peligro

Los cuatro perros rescatados con vida recientemente en una finca de Sant Josep evolucionan favorablemente y se encuentran fuera de peligro, según ha informado este viernes el Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia.

Los animales permanecen actualmente bajo custodia y reciben atención veterinaria especializada después de la intervención realizada en colaboración con el SEPRONA de la Guardia Civil, en la que también participó la veterinaria municipal para valorar su estado.

En total, en la finca fueron localizados cinco perros, de los que cuatro pudieron ser rescatados con vida. Mientras el procedimiento continúe abierto, los animales no pueden ser visitados ni pueden ser objeto de adopción.

El Ayuntamiento ha agradecido las numerosas muestras de preocupación y solidaridad recibidas por parte de la ciudadanía a raíz del caso y ha pedido comprensión para respetar los tiempos y las garantías del procedimiento que sigue en curso.

Condena del Ayuntamiento

A raíz de estos hechos, el Consistorio ha expresado además su «firme rechazo ante cualquier forma de maltrato o abandono animal» y ha reafirmado su compromiso con la protección y el bienestar de los animales.

El Ayuntamiento recuerda que la tenencia de un animal implica una responsabilidad permanente y obliga a garantizar su alimentación, atención veterinaria, bienestar y unas condiciones de vida adecuadas durante toda su vida.

El Consistorio incide también en que cuidar de un animal no es únicamente una cuestión de respeto y responsabilidad, sino que supone asumir unas obligaciones concretas para garantizar su protección. Por este motivo, anima a cualquier persona que dude de su capacidad para asumir estos cuidados a solicitar asesoramiento antes de incorporar un animal a su hogar.

Sant Josep ha señalado finalmente que continuará colaborando con el Seprona, la Guardia Civil y el resto de administraciones competentes y que actuará, dentro del ámbito de sus competencias, ante cualquier situación de maltrato o abandono animal.