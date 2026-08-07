Críticas a la falta de señalización municipal en el ascensor para subir a Dalt Vila

El PSOE de Ibiza ha salido a la palestra en la polémica por el uso abierto a la ciudadanía de un ascensor del Parador de Dalt Vila para criticar la labor del Ayuntamiento, al que acusa de que "no ha informado ni señalizado adecuadamente el acceso a una infraestructura pública que está abierta a la ciudadanía desde hace meses". Por su parte, desde el grupo municipal del PP culpan a los socialistas de tapar los avisos por el incumplimiento de este uso público del elevador por parte del Parador y aseguran que el alcalde actuó con "discreción y lealtad institucional" en el momento en que recibió las primeras quejas vecinales al respecto.

El revuelo por el ascensor se reavivó el pasado miércoles, después de los actos de la misa en honor a Santa Maria de les Neus, la patrona de Ibiza. Aquel día, el obispo, Vicent Ribas, no pudo subir al ascensor del Parador y reivindicó que existe un acuerdo para que esté abierto a toda la ciudadanía.

A la mañana siguiente, este redactor se encontró con una puerta metálica cerrada en la galería de acceso al elevador público, que se encuentra justo a la entrada del aparcamiento del Parador, bajo un cartel que indica "acceso peatonal". Poco después, preguntado por la existencia de algún ascensor público, el recepcionista del aparcamiento indicaba que solo estaban a disposición de los huéspedes del hotel o de la gente con una reserva para el restaurante.

A la entrada del aparcamiento del Parador, a mano derecha al empezar el túnel, se encuentra la galería de acceso al ascensor público. / Vicent Marí.

Ese mismo jueves se acabó abriendo la puerta metálica que horas antes imposibilitaba el paso al "acceso peatonal" y Paradores emitió un comunicado en el que garantizaba el uso público de este ascensor y aseguraba que llevaba meses abierto. El Ayuntamiento de Ibiza también había emitido una nota informativa con anterioridad para solidarizarse con el mensaje del obispo ante "una reivindicación que responde exclusivamente al interés general".

Contradicciones

El PSOE tacha al alcalde de contradictorio al hablar "ahora de la necesidad de que el ascensor esté al servicio de la ciudadanía, cuando el Ayuntamiento no ha cumplido el trabajo más básico para que la ciudadanía sepa que existe y que puede llegar hasta él con facilidad". Los socialistas adjuntan fotografías en su comunicado para denunciar el estado del espacio público que conduce a la salida del elevador por la Ronda Calvi, "actualmente abandonado".

El PSOE considera que el Ayuntamiento es el responsable directo de "informar a la ciudadanía, señalizar el acceso y garantizar que el espacio público que conduce al ascensor esté adecuadamente acondicionado y mantenido", ya que "no ofrece la imagen ni las condiciones que deberían corresponder a uno de los accesos a Dalt Vila".

"Reclamamos que Triguero actúe de manera inmediata y que señalice de manera clara y visible el acceso al ascensor de Dalt Vila desde la vía pública", además de que "asuma las responsabilidades que corresponden al Ayuntamiento sin trasladarlas a las otras administraciones o entidades".

La réplica

Por su parte, el equipo de gobierno de Vila recuerda que, tras abrirse el Parador, ya recibieron quejas vecinales por las dificultades para subir en ese ascensor, pero "se actuó con discreción y lealtad institucional, confiando en que la situación se resolviera". Tras el posicionamiento del obispo este miércoles, "el alcalde se vio obligado a reiterar públicamente una reivindicación que responde exclusivamente al interés general".

El grupo municipal del PP también subraya que "el alcalde ha trasladado esta reclamación en reiteradas ocasiones a Paradores y a la Secretaría de Estado de Turismo" y recuerda que el compromiso para un uso público de uno de los ascensores del Parador "permitió que el proyecto se desarrollara bajo la declaración de interés general".

"Sorprende que el PSOE prefiera buscar responsabilidades en el Ayuntamiento en lugar de dirigirse a las administraciones y responsables de su mismo signo político para exigir el cumplimiento de un compromiso adquirido con todos los ibicencos", apuntan los populares.