Las claves de la caída de la jefa de Costas en Baleares: "No me iré, tendrás que echarme y justificar por qué"

La dirección general de Costas y Litoral en Baleares está que arde. Tras meses de tensiones internas y enfrentamientos, la presidenta del Govern, Marga Prohens, ha guillotinado a su titular, Maria Joaquina -Xima- Ferrer Matas. Oficialmente, la razón alegada es su «mala gestión» en las concesiones de hamacas en Formentera. En plena temporada turística, la isla pitiüsa ha sufrido un drástico recorte de sombrillas y demás instalaciones en muchas playas, desatando fuertes protestas del sector turístico. Según este relato, Ferrer habría hecho una interpretación muy rígida de la ley, provocando un reseñable impacto para los intereses del PP balear.

Sin embargo, extraoficialmente Xima Ferrer cae también tras perder la guerra interna con su superior, el conseller del Mar Juan Manuel Lafuente. Dentro de la Conselleria es de dominio público que la jefa de Costas estaba plantándose ante supuestas injerencias constantes del conseller sobre proyectos litorales en tramitación, especialmente en Menorca, de donde es él oriundo, y casi siempre con la firma del mismo ingeniero. «Lafuente continuamente estaba preguntando y apremiando por los mismos asuntos, muchos de ellos de envergadura», aseguran fuentes conocedoras de los intríngulis en dicha Conselleria.

La escalada de tensión llegó a tal punto que hace aproximadamente un mes. Xima Ferrer y Juan Manuel Lafuente tuvieron una fuerte discusión en el despacho del segundo. La firme negativa de la jefa de Costas a firmar una resolución -"no voy a hacerlo"-, como le exigía el conseller, habría terminado con el aviso de este para que dimitiera: «Te puedes ir y dejar el cargo». «No me pienso ir, tendrás que echarme y justificar por qué», sería la contestación de ella, según lo relatado a personas de su confianza.

Por otro lado, las tensiones entre el Consell de Formentera y la directora general estaban a la orden del día, y las quejas hacia el Consolat eran constantes. El recorte de casi 700 hamacas y más de 300 sombrillas en varios lotes distribuidos por la pitiüsa este verano está generando protestas de empresarios que preocupan al PP. Incluso -de nuevo en la versión oficial del Govern- ha habido turoperadores que amenazan con retirar a los turistas de la isla como medida de presión por la falta de servicios.

Prohens no quiere perder el único diputado al Parlamento balear que se elige en Formentera; el asunto de las hamacas está generando un serio desgaste electoral entre votantes de calado. Cabe recordar que el PP se presenta en dicha isla bajo la marca Sa Unió. Diversos avatares en esta legislatura ponen en riesgo que los conservadores vuelvan a obtener este escaño.

Verónica Castelló, vicepresidenta primera. / Carmelo Convalia

El choque de la ya exjefa de Costas es especialmente frontal con la consellera de Medio Ambiente de Formentera, Verónica Castelló, hasta el extremo de que no se hablan y tienen que comunicarse mediante intermediarios por este conflicto. En el PP no ocultan las discrepancias entre Xima Ferrer y Lafuente, aunque en su lenguaje prudente las reducen a "roces" y las atribuyen a su falta de mano izquierda. También admiten la "mala interlución" entre la alto cargo cesada y la titular de Medio Ambiente formenterense.

"¡Mis funcionarios no prevaricarán!"

De hecho, las fuentes citadas anteriormente reseñan una tensa reunión en Formentera a principios de año, en la que se abordaba la problemática de las hamacas. La entonces jefa de Costas defendía la aplicación de la ley, que obligaba a reducir las instalaciones playeras. En un momento dado, y ante la petición de los representantes insulares para que flexibilizara su postura, Xima Ferrer espetó: "¡Mis técnicos no van a prevaricar!". La cita saltó por los aires, y Ferrer quedó señalada.

Por contra, en su salida forzosa Xima Ferrer se ha sentido arropada por parte del personal que considera que estaba poniendo orden tras años de inercias y mala praxis, sino directamente irregularidades, heredadas del funcionamiento de la Demarcación de Costas en Baleares.

Xima Ferrer será sustituida este viernes por un veterano del PP, el exalcalde de Llucmajor, Joan Jaume. Un veterano con experiencia municipal con el que Prohens pretende desatascar la problemática en Formentera. Jaume no tiene el perfil técnico de Ferrer, con 25 años de experiencia como funcionaria, un currículum que se ensaló hace ahora un año por el propio Govern, cuando fue nombrada.

Intento de soborno

La directora general destituida ha protagonizado esta legislatura un intento de ser sobornada. Hace unos meses, fue detenido un empresario de Porto Cristo por ofrecer 20.000 euros a Xima Ferrer para que desatascara una autorizaciones. El acusado, según la investigación, se presentó en el despacho de Ferrer tras los problemas surgidos con los permisos para poner en marcha un negocio de excursiones turísticas, y le dejó una caja de bombones, que contenía en realidad el dinero en billetes. Este capítulo dio mucho que hablar dentro y fuera del Govern, por motivos evidentes. La salida abrupta ahora de la jefa de Costas, también.