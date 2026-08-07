Cala Llonga celebra sus fiestas con música, cine, deporte y una gran Flower Power

Cala Llonga ya lo tiene todo preparado para celebrar sus fiestas patronales, que este año reunirán una veintena de actividades dirigidas a públicos de todas las edades. La programación se desarrollará entre el 8 y el 23 de agosto e incluirá competiciones deportivas, conciertos, cine al aire libre, mercados, actividades infantiles, propuestas gastronómicas y distintas citas tradicionales.

El programa arrancará este sábado, 8 de agosto, con un torneo de voleibol y continuará durante más de dos semanas con una amplia oferta de propuestas. Entre ellas figuran los microconciertos distribuidos por distintos establecimientos de Cala Llonga, un mercadillo acompañado de música en directo y varias sesiones de cine al fresco en la playa.

La música volverá a tener un peso importante dentro de las fiestas, con citas como Sa Santa Rumba y la celebración del segundo aniversario de la Hippy House Beach Party, que regresará el domingo 16 de agosto a partir de las 18 horas.

El día grande llegará el sábado 15 de agosto, festividad de la Virgen de la Asunción. La jornada comenzará con una exposición de motos antiguas y el tradicional concurso de castillos de arena. Posteriormente tendrá lugar la misa en honor a la patrona, acompañada por el Coro Rociero de Santa Eulària.

Por la tarde, el programa continuará con una ruta de senderismo, el desfile de carros y la actuación de la Colla de s'Horta de Jesús, que acercará nuevamente el ball pagès al público asistente.

La celebración culminará por la noche con The Power of Love – Flower Power, una gran fiesta en la playa que combinará música de los años 80 y 90, animación y una zona de food trucks. La cita se perfila como uno de los principales atractivos de las fiestas de este año.

Tras el intenso fin de semana central, todavía quedarán cerca de una decena de actividades repartidas hasta el 23 de agosto, fecha en la que se pondrá el punto final a la programación.

‘Respecte i punt’ estará presente durante las fiestas

Las celebraciones volverán a contar también con la campaña municipal ‘Respecte i punt’, impulsada por el Departamento de Bienestar Social e Igualdad del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu en colaboración con la Comisión de Fiestas de Cala Llonga.

La iniciativa tiene como objetivo sensibilizar sobre las violencias contra las mujeres e informar sobre los recursos de protección y atención social disponibles para las víctimas y sus hijos e hijas.

Durante las fiestas se repartirá material informativo en todos los restaurantes y bares que acojan conciertos, que se colocará en lugares visibles de los establecimientos, tanto en las zonas comunes como en los baños. La información estará disponible en castellano, catalán e inglés.

Además, coincidiendo con el día grande de Cala Llonga y con los conciertos organizados en la playa, se instalará un punto informativo para prevenir y sensibilizar frente a conductas y agresiones machistas o LGTBIQA+fóbicas.

Al día siguiente, durante la celebración del segundo aniversario de la Hippy House Beach Party, se habilitará igualmente una mesa informativa atendida por personal formado, que también servirá para difundir la campaña municipal.

‘Respecte i punt’ ofrece información permanente sobre los recursos municipales y de otras administraciones destinados a mujeres víctimas de violencia machista y a sus hijos e hijas. La guía está disponible en la web del Ayuntamiento y se difunde también mediante código QR para facilitar su consulta.