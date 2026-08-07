La autora Jennifer Grant Clark: «En ‘La torre’ quería mostrar una parte de Ibiza que mucha gente desconoce»

Cansada de escuchar a sus compatriotas británicos decir que Ibiza es solo un destino de drogas y clubbing, Jennifer Grant Clark, que conoce de primera mano la isla, decidió ambientar allí ‘La torre’, que acaba de ver la luz en el mes de julio con Universo de Letras, el sello de autoedición de Planeta.

Su intención era «mostrar la isla como es en realidad», poniendo el acento en «su cara buena». «Quería enseñar una parte de Ibiza que mucha gente desconoce. Llevo este lugar en mi corazón porque viví allí muchos años, desde 1971 a 2004, y mis dos hijos crecieron en las Pitiusas», explica la autora, nacida en Irvine.

No es que la autora escocesa, afincada actualmente en Mallorca, obvie en su obra «el lado oscuro» de la pitiusa mayor, porque en la trama «hay drogas y crimen», pero hace un retrato más completo ensalzando sus virtudes, entre las que destaca sus paisajes o la arquitectura tradicional.

En la primera novela publicada por Grant, enmarcada dentro del thriller psicológico, aparecen muchas localizaciones emblemáticas de Ibiza, como los barrios de Dalt Vila y la Marina, en la capital; el bar Costa, en Santa Gertrudis; Ca n’Anneta, en Sant Carles; o el bar Flotante de Talamanca.

La protagonista de ‘La torre’ es Olivia Harrison, una joven de Edimburgo que se marcha a Ibiza para escapar de una relación violenta. Sin embargo, ese deseo de reconstruir su vida se ve truncado cuando desaparece sin dejar rastro. Cautiva en una antigua torre de piedra de la isla, la investigación de su secuestro la encabezan Mike Fraser, un inspector escocés que se encuentra en las Pitiusas recuperándose de una herida de bala, y su amigo Carlos Ferrer, comisario local.

Portada de la novela 'La torre', de Jennifer Grant Clark. / Universo de Letras

Para que ciertos detalles de la trama resulten creíbles, la autora escocesa ha pedido asesoramiento a uno de sus dos hijos, el antropólogo forense Nicolás Márquez Grant. También le consultó cuando escribió su primera novela negra, ‘Shore to shore’, que transcurre entre Escocia y Dinamarca y que, de momento, no ha publicado.

Escritora e investigadora científica

«Aunque la trama y los personajes sean ficción, investigo los aspectos científicos y policiales para asegurarme de que lo que cuento sea correcto», apunta esta escocesa que, además de disfrutar con la escritura, es una apasionada de la ciencia. De hecho, relata, estando todavía residiendo en Ibiza, empezó a estudiar a distancia Biología. Después se trasladó a Inglaterra para formarse en Genética molecular en la Universidad de Sussex.

A los 55 años le ofrecieron hacer el doctorado en esa materia. Trabajando para la tesis con la mosca de la fruta en el National Institute for Medical Research encontró un gen. El hallazgo se produjo cuando estudiaba el cerebro de la Drosophila melanogaster, «comparando las células normales con las mutantes». «Encontré varios genes, pero hubo uno que todavía no estaba caracterizado, el qless, llamado así porque las células mutantes de las moscas de la fruta carecían de la Coenzima Q10».

En el postdoctorado, trabajando con pequeños marsupiales, «los opossums», Grant descubrió «por casualidad» un segundo gen, el RSX. El artículo sobre aquella investigación se publicó en ‘Nature’, cumpliendo a sus 74 años con el sueño de cualquier científico.

No obstante, ella le resta importancia al hecho de que una de las revistas científicas más prestigiosas del mundo se hiciera eco de su logro. «A mí me daba igual publicar en ‘Nature’, yo amo la ciencia y lo que siempre he querido es trabajar en el laboratorio e investigar y es por eso también que me gusta escribir, porque para mis novelas investigo mucho», cuenta.

Nuevos proyectos

Tras ‘La torre’, que ha obtenido el sello de maestría de Universo de Letras, la autora tiene en mente otro libro en el que aparezcan dos de sus personajes principales, Mike Fraser y Carlos Ferrer.

Y ha empezado otra novela negra, su género favorito como lectora. En este caso está ambientada en Escocia y la acción comienza con el asesinato de una mujer que está jugando al golf sola.

Mientras decide qué hacer con todos los proyectos literarios que tiene entre manos, Grant planea viajar próximamente a Ibiza para llevar ‘La torre’ a las librerías ibicencas. También le gustaría poder presentar su novela en la isla que fue su hogar durante algo más de tres décadas.