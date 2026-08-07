Autobuses gratis para ver el eclipse en Ibiza: la propuesta del GEN-GOB ante los cortes de tráfico.

La Junta Directiva del GEN-GOB ha expresado su apoyo a las restricciones de tráfico que se implementarán en la isla de Ibiza con motivo del eclipse solar total del próximo 12 de agosto, especialmente en la costa oeste y en otras zonas sensibles donde se prevé una elevada afluencia, aunque reclama que se ofrezca una alternativa gratuita y accesible al vehículo privado mediante un servicio de autobús desde diferentes puntos de la isla hasta las zonas de observación.

La entidad considera acertado priorizar la seguridad, prevenir el colapso viario y proteger los espacios naturales ante la llegada masiva de visitantes y residentes en vehículos particulares. Además, sostiene que las medidas de restricción del paso de vehículos deberían implantarse cada año durante todo el verano en los parajes naturales con riesgo de incendio, dado que, según afirma, la frecuentación humana es el mayor factor de riesgo en este tipo de catástrofes.

El GEN-GOB señala, no obstante, que el eclipse del próximo 12 de agosto es un fenómeno "extraordinario y excepcional" que muchos ibicencos no han tenido ni tendrán otra oportunidad de observar, siempre que la climatología lo permita.

Por este motivo, la entidad considera necesario, "por motivos de equidad y accesibilidad" y con la finalidad de no perjudicar a los residentes, ofrecer una alternativa gratuita y accesible al vehículo privado. En este sentido, propone establecer un servicio de autobús desde diferentes lugares de la isla hasta los puntos de observación.

Según sostiene la Junta Directiva del GEN-GOB, esta medida evitaría que los ibicencos busquen miradores alternativos o se detengan en la carretera, lo que, a su juicio, permitiría evitar la dispersión de la afluencia y las dificultades de control y, sobre todo, "garantizaría el derecho a presenciar un fenómeno astronómico histórico!.