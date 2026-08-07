Aqualia cifra en sólo 87 los usuarios que reciben agua no apta para el consumo en Ibiza

Un total de 87 usuarios de las redes de abastecimiento gestionadas por Aqualia en Ibiza reciben actualmente agua calificada como no apta para el consumo humano, según los datos facilitados por la compañía. Los casos se concentran en Santa Eulària, donde afectan a 53 usuarios, y Sant Josep, con otros 34.

Aqualia sostiene que estas situaciones representan una parte muy reducida del conjunto de la población a la que presta servicio y asegura que el 99,9% de los ciudadanos abastecidos por las redes que gestiona en Ibiza, Sant Josep, Sant Joan y Santa Eulària recibe agua apta para el consumo, de acuerdo con los criterios establecidos por la normativa sanitaria vigente.

La compañía ha difundido estos datos para aportar contexto a las informaciones publicadas en los últimos días sobre la calidad del agua en la isla.

Según la empresa, los casos de Santa Eulària y Sant Josep se deben a la imposibilidad de conectar estas zonas a las redes e infraestructuras municipales de agua desalada. Aqualia afirma que se trabaja en ambos municipios para conseguir que el número de usuarios que reciben agua no apta se reduzca a cero.

Miles de análisis para controlar la calidad del agua

La compañía asegura que la calidad del agua suministrada se somete a una vigilancia permanente mediante controles analíticos y operativos.

Aqualia afirma que realiza cada año miles de análisis de laboratorio, en los que se estudian decenas de miles de parámetros físicos, químicos y microbiológicos para comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos por la legislación sanitaria.

Estos análisis se complementan, según la empresa, con sistemas de monitorización continua que permiten supervisar el funcionamiento de las instalaciones y los principales indicadores relacionados con la calidad del agua.

Aqualia señala asimismo que cualquier desviación detectada en estos controles se comunica de manera inmediata a la autoridad sanitaria siguiendo los protocolos establecidos.

Reducir la extracción de los acuíferos

La compañía destaca también los condicionantes específicos que presenta el abastecimiento de agua en Ibiza debido a la disponibilidad de los recursos hídricos y a la situación de los acuíferos.

En este sentido, asegura que trabaja junto a los ayuntamientos y las administraciones competentes para mejorar las infraestructuras y aumentar progresivamente el uso de agua desalada en sustitución del agua extraída de pozos, con el objetivo de reducir la presión sobre los acuíferos de la isla.

"Los datos disponibles ponen de manifiesto que la práctica totalidad de los ciudadanos abastecidos por los servicios gestionados por Aqualia en Ibiza recibe agua apta para el consumo. Nuestro compromiso es seguir trabajando para garantizar los máximos estándares de calidad y continuar mejorando el servicio día a día", señalan desde la compañía.