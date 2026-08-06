La vivienda de alquiler se dispara en Santa Eulària, pero Ibiza sigue siendo el municipio más caro de Baleares

El precio del alquiler interanual en Baleares ha subido este junio un 0,3%, mientras que Santa Eulària ha experimentado el incremento más "acusado" con una subida del 23,3%, según ha informado el portal inmobiliario Fotocasa en su índice inmobiliario mensual de junio.

En la variación mensual el alquiler en Baleares ha caído un 0,8%, lo que combinado con la subida de la variación interanual, ha situado el precio de la vivienda en julio en 19,07 euros por metro cuadrado al mes, en base a los datos del índice. El incremento interanual ha sido el segundo más bajo desde noviembre de 2008.

Baleares ha sido la segunda comunidad autónoma con el incremento en precio más bajo, solo por debajo de Cantabria. Sin embargo, ha sido también la segunda comunidad autónoma con el precio de la vivienda más caro para alquilar a nivel nacional, solo superada por Madrid con 19,27 euros por metro cuadrado al mes. Las otras tres comunidades cuyo precio ha superado los 15 €/m2 al mes han sido Cataluña, País Vasco y Canarias.

Las únicas comunidades con descensos interanuales han sido Cataluña, Madrid y el País Vasco.

Santa Eulària, el municipio con mayor subida

En cinco de los ocho municipios de Baleares analizados en el índice con variación interanual, el precio de la vivienda se ha incrementado con respecto al año anterior. Santa Eulària ha liderado esta tabla al haber tenido un incremento de 23,3%. Ibiza ha tomado el segundo puesto con una subida del 8,5%, y les han seguido Calvià y Palma de Mallorca, cuyas subidas no han superado el 1%.

No obstante, al mirar el precio por metro cuadrado en julio, Ibiza ha sido el municipio líder con 23,32 €/m2 al mes, seguido por Calvià y, en tercer puesto, Santa Eulària, que ha llegado a los 23,05. En cuarto puesto se ha situado Sant Antoni de Portmany, con 21,80. Los siguientes puestos los han ocupado Palma de Mallorca, Llucmajor y Manacor.