Tráfico en Ibiza: un todoterreno vuelca tras ser embestido en la carretera de Sant Josep

Un Suzuki Jimny quedó parcialmente volcado fuera de la calzada este miércoles en la carretera de Sant Josep, junto al cruce hacia Cala d’Hort, Cala Vedella y Cala Tarida, tras ser embestido por otro vehículo. Grúas Ibiza movilizó dos grúas para retirarlo mientras la Guardia Civil cortaba el tráfico. No hubo heridos.