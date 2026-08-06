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Tráfico en Ibiza: un todoterreno vuelca tras ser embestido en la carretera de Sant Josep
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Un Suzuki Jimny quedó parcialmente volcado fuera de la calzada este miércoles en la carretera de Sant Josep, junto al cruce hacia Cala d’Hort, Cala Vedella y Cala Tarida, tras ser embestido por otro vehículo. Grúas Ibiza movilizó dos grúas para retirarlo mientras la Guardia Civil cortaba el tráfico. No hubo heridos.
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