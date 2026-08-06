Swing, espectáculo de drones y 'ballada' en la cova de Santa Agnès: las fiestas de Sant Bartomeu recuperan tradiciones perdidas

Sant Antoni ya tiene fecha para su cita grande del verano. El alcalde, Marcos Serra, y el concejal de Fiestas, Miguel Tur, han presentado este jueves en el Consistorio la programación de las Festes de Sant Bartomeu 2026, que del 9 de agosto al 13 de septiembre llenará el municipio de citas culturales, musicales, deportivas e infantiles.

Para Serra, las fiestas patronales son "uno de los momentos más especiales del año para Sant Antoni", una oportunidad para reencontrarse con las tradiciones del municipio junto a familiares y amigos. El alcalde ha señalado en concreto dos de las grandes apuestas de esta edición: el espectáculo de drones y el nuevo Swing al carrer, dos citas que buscan dar un aire distinto al programa sin renunciar a la esencia de siempre.

También ha mencionado la ballada en la Cova de Santa Agnès como ejemplo de esa apuesta por recuperar el pasado: una tradición que volvió a celebrarse en 2025 después de años sin tener fecha en el calendario. El sábado 15 de agosto a las 20 horas Sa colla de Portmany se encargará de representar el milagro de Santa Agnès con baile, indumentaria tradicional y degustación de buñuelos para los asistentes.

"La esencia de siempre con nuevas propuestas"

El concejal de Fiestas, Miguel Tur, ha puesto el foco en el equilibrio del programa. A su juicio, el cartel de este año logra combinar "la esencia de las fiestas de siempre" con propuestas nuevas que amplían la oferta cultural e infantil, con más de 30 actividades pensadas específicamente para las familias.

Los más pequeños podrán prepararse para el eclipse el 11 de agosto con talleres infantiles de astronomía en sa Punta des Molí. El domingo 16 de agosto el patio del colegio Cervantes acogerá una tarde familiar con juegos, castillos hinchables, pintacras y fiesta de espuma. Más tarde, a las 21.30 horas, la magia se abrirá paso de la mano del Mago Albert.

Tur insiste también en que, más allá de las novedades, el programa mantiene su compromiso con el talento local y con las actividades que fomentan la participación vecinal, uno de los sellos de identidad de las fiestas de Sant Antoni en los últimos años.

Poster de las fiestas de Sant Bartomeu 2026 / Ayuntamiento de Sant Antoni

La gran apuesta: 200 drones sobre la bahía

Si hay una novedad que acapara el protagonismo este año es el espectáculo de 200 drones, que el 23 de agosto iluminará el cielo de la bahía de Portmany con figuras de luz inspiradas en el patrimonio y la identidad del municipio. Tur lo ha señalado como una de las principales bazas de esta edición, un espectáculo que se completará con I Love Sant Antoni, una sesión de DJ locales con grandes éxitos internacionales pensada para alargar la noche.

El lunes 24 de agosto, festividad de Sant Bartomeu, los portmanyins podrán disfrutar de una variedad de actividades pensadas "para todos los públicos". Desde una fiesta de espuma en la plaza de España para los más pequeños, a cargo de Piruleto; hasta un concierto tributo a Extremoduro en la playa de s'Arenal. La noche terminará con el popular castillo de fuegos artificiales que este año contará "con más pólvora que nunca", en palabras del concejal.

Por la tarde tendrá lugar el acto más solemne de las fiestas con la misa y procesión en honor a Sant Bartomeu, seguida del tradicional ball pagès a cargo del Grup Folklòric Brisa de Portmany en la plaza de detrás de la Iglesia. La Festa de la Terra, el 30 de agosto, también rescata este año la tradicional torrada de sardinas y verduras de la tierra, además de la artesanía, el producto local y las actuaciones folclóricas de siempre.

Las actividades para los más deportistas

El capítulo deportivo ocupa, un año más, un lugar destacado en el calendario festivo. El Trikids Sant Antoni llegará a su décima edición (22 de agosto), mientras que citas ya clásicas como el XXV Día de la Piragua (29 de agosto) o la XXVI Travesía a nado a la Cova de ses Llagostes (30 de agosto) reafirman la tradición náutica de las fiestas.

El programa se completa con una amplia oferta de torneos populares, entre los que figuran los de pádel, petanca, ajedrez, fútbol, trote, kárate y judo, con los que el Ayuntamiento busca consolidar las fiestas también como una cita de referencia para el deporte base y de participación local.

El cierre de las fiestas llegará a principios de septiembre con la XXV Fiesta de Cartagineses y Romanos (5 de septiembre). La playa de s'Arenal volverá a acoger desfiles, música y actividades familiares, además de la popular batalla de tomates, una de las citas que más público congrega cada año y que pondrá el punto final a más de un mes de celebraciones en Sant Antoni.