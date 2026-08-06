Sant Salvador desafía al calor para homenajear a los corsarios de Ibiza

"Los corsarios, aunque eran un poco especiales en Ibiza, nos ayudaron bastante en una determinada época histórica y siempre serán un símbolo muy importante aquí". Andrew, residente en la isla, disfruta este jueves, 8 de agosto, de la celebración de Sant Salvador, patrón de los pescadores y del barrio de la Marina de Ibiza. Tiene previsto asistir a todos los actos, desde el inicio de la festividad, con la misa cantada en la iglesia de Sant Elm, hasta el colofón de la jornada, con el homenaje a la gente del mar y una ofrenda floral a los corsarios y el ball pagès.

Nieta y abuela se encuentran en los alrededores de la iglesia de Sant Elm. Por el camino, Andrew se ha encontrado con su abuela, Francisca, quien, fruto de la casualidad, decide acompañarla hasta la iglesia. La nieta explica el motivo de su asistencia: "Mi madre forma parte de la Coral Amics de sa Música y está cantando dentro. Luego iremos a ver el ball pagès, que siempre apetece, y seguramente nos quedemos a tomar algo".

Durante la misa, el obispo de Ibiza, Vicent Ribas, desea "molts d’anys i bons" a los asistentes, que hacen malabares para sobrellevar el asfixiante calor en el interior de la iglesia. La imagen de decenas de personas utilizando sus abanicos para combatir las elevadas temperaturas se repite durante toda la ceremonia. Incluso en las escasas pausas del sermón se escucha el incesante movimiento de los abanicos y el lamento de una mujer: "Qué calor. Me he mareado. No se puede estar aquí. Mira cómo estoy de sudada". "Mejor sal fuera a tomar el aire", le responde un joven.

La decena de ventiladores instalados en la iglesia poco, o muy poco, hace para refrescar a los asistentes, que respiran aliviados al salir al exterior y recibir algo de brisa. Mientras tanto, cerca de una quincena de balladors de sa Colla de Vila se prepara para animar la jornada al ritmo de castanyoles, tambores y flautas, y llenar de folclore la festividad.

Norma, asistente al acto de homenaje: "Me parece muy positivo que se haya recuperado"

Tras la misa, se celebra una breve procesión hasta el monumento a los Corsarios, situado a unos 200 metros, en el puerto de Ibiza. Allí tiene lugar el acto institucional de homenaje a la gente del mar, además de una actuación de ball pagès. La multitud aumenta y son varias las personas que contemplan la escena detrás del cordón policial. Entre ellas se encuentra Norma, acompañada de su hija, que lleva el mismo nombre y saborea un helado azul en una tarrina.

La madre, que reconoce que tenían "previsto previamente" asistir a la jornada, considera "muy positivo que se haya recuperado el homenaje a los corsarios y a la gente del mar". "Ni siquiera yo llegué a verlo antes de que esta celebración se retomara en 2023", explica la mujer.

Por su parte, el alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, destaca durante su discurso en el acto institucional de homenaje, pronunciado ante el monumento, que la Marina es "uno de los barrios con más historia de Ibiza". "Es una oportunidad para recordar a aquellos hombres que defendieron Ibiza desde el mar y que forman parte de nuestro legado", agrega.

A continuación, Triguero dedica unas palabras al corsario Antoni Riquer, nacido en la calle del Mar, a quien define como "un símbolo de coraje y valentía que representa el profundo sentimiento de pertenencia que caracteriza a los corsarios ibicencos". Además, el alcalde destaca la figura de Pere Vilàs, Medalla d’Or de la Ciutat en 2024, por su dedicación a recuperar y divulgar la historia de los corsarios ibicencos.