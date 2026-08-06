Sant Rafel acoge una noche de música clásica y contemporánea al aire libre

La plaza situada frente a la iglesia de Sant Rafel se convertirá este viernes, 7 de agosto, en escenario de un concierto al aire libre del Ibiza String Ensemble, que combinará grandes obras del repertorio clásico con versiones de conocidas canciones contemporáneas.

La actuación comenzará a las 22 horas y será de entrada libre, sin necesidad de realizar una reserva previa. La cita forma parte del programa Actividades Culturales en los Bienes Patrimoniales 2026, impulsado por el Consell Insular de Ibiza.

El concierto estará protagonizado por Ramsés Puente al violín, Miguel Falomir a la viola y Carlos Vesperinas al violonchelo, tres músicos de amplia trayectoria que ofrecerán un repertorio especialmente concebido para disfrutar de la música en directo durante una noche de verano.

Tradición y actualidad

El programa establecerá un diálogo entre la tradición y la actualidad. Junto a obras escritas para esta formación de cuerda, los intérpretes ofrecerán adaptaciones de temas contemporáneos reconocibles, con el objetivo de acercar este tipo de música a públicos de todas las edades.

El escenario elegido será uno de los principales enclaves patrimoniales de Sant Rafel. La iglesia y su entorno servirán como marco para una propuesta que busca unir música, patrimonio y cultura en uno de los pueblos más representativos de la isla. Con esta nueva actuación, el programa Actividades Culturales en los Bienes Patrimoniales continúa llevando las artes a algunos de los espacios históricos más emblemáticos de Ibiza y poniendo en valor el patrimonio insular mediante actividades culturales abiertas a toda la ciudadanía.